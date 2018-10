Rallye : négocie la vente de l'enseigne de sport Courir à Equistone pour 283 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Rallye, la maison mère de Casino et du groupe Go Sport, a annoncé lundi être entrée en discussions exclusives avec le fonds Equistone Partners en vue de la cession de l'enseigne spécialisée Courir pour 283 millions d'euros.

Go Sport "a reçu ce jour une offre ferme d'Equistone Partners Europe pour l'acquisition de la totalité des activités de Courir", a précisé Rallye dans un communiqué.

La conclusion de l'opération est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Go Sport et à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes. Elle pourrait intervenir dans le courant du premier semestre 2019, a ajouté Rallye.

Courir compte 248 magasins en France et 30 à l'international. L'enseigne spécialisée dans les chaussures de sport et les sneakers a réalisé un volume d'affaires de 330 millions d'euros en 2017, en hausse de 23% et en progression sur les huit dernières années.

Cette cession intervient alors que Casino et sa maison mère, Rallye, ont vu leur titre chuter depuis le début de l'année en raison d'un endettement jugé insoutenable. Afin d'apaiser ces craintes, le distributeur avait annoncé en juin un plan de cession d'actifs de 1,5 milliard d'euros dont il a déjà réalisé plus des deux tiers, via la vente de murs de magasins et de participations financières.

