Rallye : offre ferme reçue pour les activités de Courir

22/10/2018 | 10:10

Rallye annonce que sa filiale de distribution d'articles sportifs Groupe Go Sport a reçu une offre ferme d'Equistone Partners Europe pour l'acquisition de la totalité des activités de Courir, offre d'un montant de 283 millions d'euros pour les titres.



Dans ce contexte, Groupe Go Sport est entré en discussion exclusive avec Equistone Partners Europe ce jour, en vue de cette opération dont la finalisation pourrait intervenir dans le courant du premier semestre 2019.



Il précise que la conclusion de ce projet est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Groupe Go Sport et à l'approbation de l'opération par les autorités de concurrence compétentes.



