Rallye : ouverture de procédures de sauvegarde

24/05/2019 | 08:46

Rallye et ses filiales Cobivia et HMB, ainsi que ses sociétés mères Foncière Euris, Finatis et Euris annoncent avoir obtenu l'ouverture de procédures de sauvegarde pour six mois, procédures qui ne concernent pas les filiales opérationnelles Casino et Go Sport.



'Les sociétés en sauvegarde entendent assurer dans le cadre de ces procédures l'intégrité du groupe et consolider leur situation financière dans un environnement stabilisé', explique-t-il, pointant les attaques spéculatives et massives dont ses titres font l'objet.



Rallye ajoute que des informations seront régulièrement communiquées au marché sur l'évolution de la procédure, et que la cotation de l'ensemble des titres émis par les sociétés concernées reprendra le 24 mai à l'ouverture du marché.



