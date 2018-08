Rallye : remboursement anticipé d'une obligation échangeable

23/08/2018 | 08:37

Rallye a annoncé mercredi soir qu'à la suite de l'exercice du put par les porteurs d'une obligation échangeable, un montant nominal de 370 millions d'euros sera remboursé par anticipation, en numéraire, le 2 octobre prochain.



La société, maison-mère des groupes de distribution Casino et GO Sport, a précisé à cette occasion 'bénéficier d'une liquidité très solide avec plus de 1,7 milliard d'euros de lignes de crédit confirmées et non utilisées, bénéficiant d'une maturité moyenne de 3,6 années'.



