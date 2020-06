Taux : enfin une détente à la veille du FOMC de la FED

08/06/2020 | 19:55

L'appétit pour le risque semblait un peu moins dévorant que vendredi en Europe mais les acheteurs continuent de 'tenir' le rallye bien vivant à Wall Street où le 'fear & greed index' grimpe en flèche.

Les T-Bonds US se détendent cependant de -3,5Pts par rapport à vendredi vers 0,8700% après avoir plafonné vendredi vers 0,956% (score le plus élevé depuis le 20 mars).

Aucun chiffre 'macro' à se mettre sous la dent ce lundi aux Etats Unis, les investisseurs n'attendent rien de la réunion de la FED qui débute demain et s'achève mercredi: les très bons chiffres de l'emploi publiés vendredi excluent un ton encore plus accommodant et de nouvelles promesses de soutien encore plus étourdissantes (la FED a acheté autant de 'papier' en 12 semaines qu'au cours des 12 années précédentes).



En Europe, la statistique du jour était beaucoup moins 'souriante' que le NFP publié vendredi : selon l'office fédéral des statistiques (Destatis), la production industrielle de l'Allemagne a plongé de 17,9% en avril soit la plus forte baisse depuis le début de la série statistique en 1991, après une chute de 8,9% le mois précédent.

Les Bunds se détendent assez logiquement de -5Pts à -0,32%, nos OAT de -5,5Pts à 0,04% et plus au Sud, l'embellie est plus modeste avec -2Pts respectivement sur les BTP italiens et les Bonos espagnols, à 1,40 et 0,546%.

Et on observe exactement le même écart Outre Manche: -2Pts à 0,335%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.