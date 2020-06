TrackInsight: Forte collecte pour les ETFs exposés aux actions indiennes qui poursuivent leur croissance

Le segment dédié aux ETFs exposés aux actions indiennes sur TrackInsight a enregistré une forte collecte sur le marché primaire hier (mardi 2 juin). En effet, les investisseurs ont injecté près de $ 300 millions de nouveaux actifs, principalement au sein des ETFs suivant l’indice principal du pays : le NSE Nifty 50 en roupie indienne. Sur la journée, ce segment a également progressé de 1,42%, confirmant ainsi son rebond débuté quelques jours plus tôt. Il s’agit de la sixième séance consécutive de hausse, série la plus longue depuis novembre en raison du regain d’optimisme suite à la réouverture progressive du pays qui devrait relancer la croissance économique. Grâce à ce rallye, le segment dédié aux valeurs indiennes a repris près de 8%, ce qui lui permet de recouvrir partiellement les pertes importantes subies en mars et portant la performance cumulée depuis le début de l’année à -25,69%. Ce segment de 41 ETFs représente $ 9,2 milliards d’actifs sous gestion.

