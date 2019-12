pinfr - Question d'optimisme Haussier Cours d'entrée : 16.1 | Objectif : 19 Soit, cependant pour une société holding qui par définition fonctionne avec un bilan important et un endettement important, je ne suis pas certain que le ROA soit le ratio le plus pertinent.

Si l'on pense que le consensus sur le ratio Dette/EBITDA retombera bien à 3.5 ou 4x, c'est raisonnable. Si il reste autour de 7 années comme fin 2016, évidemment le cours se justifie plus. Le dividende bien qu'ayant baissé de très significativement de 1.8 à 1.4€ , est également prévu stable, ce qui au vu du recul du titre donne un bon rendement autour de 8%. Un recul vers son support de 15.2 me semble donc intéressant.