RALPH LAUREN : signe un premier trimestre solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ralph Lauren a quasiment doublé son bénéfice net au premier trimestre clos fin juin, à 109 millions de dollars ou 1,31 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action ressort à 1,54 dollar. Les ventes trimestrielles de Ralph Lauren ont augmenté de 3% à 1,39 milliard de dollars. A changes constants, elles ont progressé de 1%. Le consensus FactSet était de 1,36 dollar par action et 1,36 milliard de dollars.En termes de perspectives, Ralph Lauren prévoit pour le deuxième trimestre des ventes stables ou en légère baisse à changes constants et une marge opérationnelle en hausse d'environ 30 points de base.Pour l'ensemble de l'exercice, Ralph Lauren a précisé ses guidances. Il prévoit désormais une légère baisse de ses ventes et une amélioration de 40 à 60 points de base de sa marge opérationnelle. Sa précédente guidance était d'une baisse de 0 à 5% de ses ventes et d'une légère hausse de sa marge.