Ralph Lauren : dépasse les attentes sur son 1er trimestre

31/07/2018 | 14:33

Ralph Lauren publie un bénéfice net ajusté en croissance de 40% à 128 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit 1,54 dollar par action, un BPA supérieur de 18 cents à l'estimation moyenne des analystes.



La maison de vêtements haut de gamme a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 90 points de base à 11,1%, pour un chiffre d'affaires en progression de 3% à 1,4 milliard d'euros (+1% à changes constants).



Pour l'ensemble de l'exercice 2018-19, à changes constants, le groupe new-yorkais anticipe désormais une marge opérationnelle ajustée en hausse de 40 à 60 points de base, pour des revenus attendus en légère contraction.



