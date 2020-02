Ralph Lauren : a réalisé un T3 supérieur aux attentes

04/02/2020 | 14:24

Annoncé ce mardi, le bénéfice net du groupe Ralph Lauren (en données ajustées) est passé de 188 millions à 217 millions de dollars au troisième trimestre de son exercice.



Cela correspond à un bénéfice par action de 2,86 dollars, contre 2,32 dollars un an plus tôt et 2,45 dollars en consensus.



À 1,8 milliard de dollar, le chiffre d'affaires s'est pour sa part amélioré de 1% en données reportées sur la période, et de 2% en données ajustées.





