Ramirent Oyj : Loxam lance une offre de 970 millions d'euros sur le finlandais Ramirent

L'offre du groupe breton représente une prime de 65% par rapport au cours de clôture vendredi de Ramirent, un spécialiste de la location de matériels dans la construction, l'industrie et les services.

Elle valorise la société finlandaise 970 millions d'euros, l'action de cette dernière ayant perdu plus de 40% de sa valeur en un an à la Bourse d'Helsinki.

Lundi le titre s'adjugeait 64,52% vers 8h55 GMT.

"Le rapprochement stratégique entre Loxam et Ramirent permettrait de former le leader pan-européen et le troisième loueur de matériels au monde", note le groupe français dans un communiqué.

Fondé en 1967 à Hennebont, dans le Morbihan, sous le nom de Société armoricaine de location (SAM), le groupe, devenu Loxam en 1994, est le numéro un en Europe de la location d'équipements pour la construction et l'industrie.

En 2017, Loxam a racheté son concurrent britannique Lavendon group au terme d'une bataille acharnée contre le fournisseur d'équipements belge TVH Group.

Ramirent pour sa part a été créé en 1955 et est le leader de la location de matériels sur le marché nordique et en Europe de l'Est.

Loxam employait environ 8.000 personnes en 2018 et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros. Ramirent compte pour sa part quelque 2.900 salariés et affiche un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 700 millions d'euros.

(Anne Kauranen à Helsinki et Johannes Hellstrom à Stockholm; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)