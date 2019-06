Ramirent Oyj : flambe de 64% avant son rachat par Loxam

Gérard Déprez

Le français Loxam, leader européen de la location de matériel professionnel et cinquième acteur mondial, va franchir un palier avec le rachat du finlandais Ramirent , dont les activités sont concentrées sur la Scandinavie et l'Europe de l'Est. Il apportera un chiffre d'affaires annuel de 712 millions d'euros, à comparer à 1,48 milliard d'euros pour Loxam. Le Français propose 9 EUR par action, soit une valeur d'entreprise de 970 millions d'euros. L'offre a été validée par le conseil d'administration de Ramirent., qui offre donc une très belle prime sur les cours antérieurs (5,44 EUR à la clôture de vendredi dernier). Loxam a sécurisé le financement de la transaction, qui permettra de créer un leader paneuropéen fort de 2,2 milliards d'euros de revenus annuels, un réseau de 1 000 implantations, plus de 600 000 équipements en location et employant environ 11 000 personnes. Loxam a fait appel à Deutsche Bank et Ramirent à Lazard pour mener à bien les négociations."L'acquisition de Ramirent s'inscrit dans la stratégie de Loxam de construire une activité géographiquement diversifiée, à plus grande échelle, capable de mieux servir ses clients. Ce rapprochement réunit deux groupes solides et financièrement robustes qui se complètent parfaitement", se réjouit le PDG de Loxam,Pour les lecteurs de Zonebourse qui suivent les bilans mensuels des fonds small&mid caps réalisés par Raphaël Girault, Ramirent n'est pas forcément inconnu : il fait partie des dossiers couvés par le fonds mid&small européen d'Indépendance & Expansion, dont l'un des gérants a été interviewé tout récemment dans nos colonnes