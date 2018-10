Clinique de la Défense - Clinique du Plateau : des rénovations pour améliorer la prise en charge des patients

Clinique de la Défense

Une clinique complètement rénovée et une toute nouvelle équipe médicale pour le département de soins de suites et de réadaptation.

En 2015, un projet complet de rénovation a été défini, consistant à rénover un nouvel étage par an. Cette année sonne la dernière étape : en effet, les travaux du 2e étage ont été terminés fin septembre. Ainsi, les sols - à la fois de circulation et des chambres - ont été changés, la peinture a été refaite et des plaques de protection ont été posées, les fenêtres ont été changées, des salles d'eau ont été créées dans certaines chambres, et tout le mobilier a également été renouvelé. 'Lorsqu'on parle de mobilier, détaille Dorothée Pasquier, directrice générale des cliniques de la Défense et du Plateau, il s'agit des lits, des tables de chevets, des bureaux, des chaises, des armoires… une rénovation vraiment complète de tout l'étage'. En tout au 2e étage, ce sont 29 lits qui peuvent désormais accueillir les patients, dans 19 chambres.

'La dernière étape, la cerise sur le gâteau, explique en souriant la directrice, ce sera le développement de lieux de vie pour nos patients, l'année prochaine. Des salons, une salle de cinéma, une bibliothèque, une salle de restaurant, une salle pour des activités de loisirs… afin d'occuper le temps libre de nos patients.'

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, en plus d'être complètement rénovée, la Clinique de la Défense à Nanterre accueille également une nouvelle équipe de praticiens.

Les compétences médicales de cette nouvelle équipe sont ainsi la Gériatrie, l'Hématologie, la Géronto-psychiatrie, les Soins Palliatifs, la Carcinologie clinique.

'Ainsi, forte de cette nouvelle équipe dynamique et investie, et de la rénovation complète de l'établissement, la prise en charge de nos patients en cancérologie sera optimale', conclut Dorothée Pasquier.

Clinique du Plateau

Une rénovation immobilière qui concerne l'ambulatoire et la chirurgie.

D'importants travaux dans la Clinique du Plateau à Bezons ont été effectués cet été pendant deux mois. Une rénovation importante dans plusieurs services, qui consiste notamment en un changement de fenêtres, un changement de sol, de peinture, et de signalétique.

L'objectif de ces travaux : 'Répondre aux attentes de nos patients, de notre personnel et de nos praticiens également', déclare Dorothée Pasquier. Cette dernière se félicite de ces rénovations, qui déclencheront un nouveau dynamisme, améliorant le confort et rendant l'établissement plus attractif pour les patients.

Deux services sont concernés par ces travaux : l'ambulatoire - lorsque le patient repart le jour même - et la chirurgie - pour les patients qui restent une nuit ou plus. Une rénovation qui s'inscrit dans le souci d'un accueil et d'une prise en charge des patients toujours plus qualitatifs.