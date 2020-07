Covid-19 : le rôle des structures de soins de suite et de réadaptation

La Clinique de Châtillon (Île-de-France) est un établissement de soins de suite et réadaptation. Sa mission ? Prendre le relais après une hospitalisation et proposer une prise en charge globale préparant le retour à la vie quotidienne. En pleine crise sanitaire, ces structures ont un rôle fondamental à jouer.

Elias Mezher est l'infirmier coordinateur de la Clinique de Châtillon. Depuis deux mois, son équipe accueille des patients Covid-19 ou guéris du Covid-19. Ceux-ci peuvent bénéficier de soins dispensés par l'équipe pluridisciplinaire.

'Depuis début mars, nous avons accueilli une cinquantaine de patients Covid-19 ou guéris du Covid-19, explique Elias Mezher. Après leur séjour à l'hôpital, ils sont redirigés chez nous pour des séjours de trois semaines environ'.

Sur place, médecins, infirmiers et aides-soignants sont aux petits soins pour les patients. Kinésithérapeutes et enseignants en activité physique adaptée, dont le rôle est de pallier la perte musculaire engendrée par l'alitement prolongé, mais également une assistante sociale et une diététicienne, font aussi partie de l'équipe.

'La majorité de nos patients souffrent de maladies chroniques et de comorbidités*. Il est donc important de leur apporter une aide globale pour qu'ils repartent chez eux dans un état de bonne santé général'.

Les équipes anticipent également les éventuelles difficultés liées au retour à domicile des patients. 'Nous mettons en place les différentes aides (aide-ménagère, visite d'un soignant) pour sécuriser au maximum le quotidien'.

Patients et personnels de santé auront traversé des moments difficiles pendant cette crise sanitaire. 'Certains patients ont mal vécu l'enfermement. Après leur séjour à l'hôpital, ils ont souffert de ne pouvoir rentrer chez eux tout de suite. D'autres ont eu du mal à composer avec le sentiment de solitude, renforcé par l'interdiction de visites extérieures'. L'équipe a donc redoublé d'écoute à leur égard et apporté tout son soutien psychologique. 'Cela fait aussi partie de notre rôle en tant que soignants : discuter, prendre le temps de rassurer'.

Des personnels mobilisés tout au long de la crise sanitaire et qui ont su s'adapter aux situations inédites engendrées par le contexte… 'Le tout, en un temps record et avec un grand professionnalisme malgré un contexte de stress important lié à la peur d'attraper le virus !' conclut l'infirmier coordinateur.

Cette situation a aussi permis le développement de fortes solidarités entre soignants. 'Nous avons reçu du renfort de personnel issu d'autres régions, à un moment où nous en avions cruellement besoin. Nous les remercions chaleureusement pour leur aide et leur implication'.

Sans oublier l'importance du soutien apporté par la direction du pôle et l'engagement à leurs côtés du comité de direction de l'établissement. 'Leur appui a été précieux pendant cette période et nous les en remercions'.

Actuellement, la Clinique de Châtillon continue de faire la transition entre l'hôpital et le domicile, pour une prise en charge optimale des patients ayant été touchés par le Covid-19.

* : Présence d'un ou de plusieurs troubles associés à un trouble ou une maladie primaire.