RAMSAY GENERALE DE SANTE : Mise à disposition du Document de Référence 2018

Mise à disposition du document de référence au 30 juin 2018

Ramsay Générale de Santé annonce le dépôt de son document de référence au 30 juin 2018 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31 octobre 2018 sous le numéro D.18-0907.

Le document de référence au 30 juin 2018 est consultable sur le site internet de la Société www.ramsaygds.fr ainsi que sur le site internet de l'AMF www.amf-france.org.

A propos de Ramsay Générale de Santé :

Ramsay Générale de Santé SA est cotée sur Eurolist d'Euronext Paris et fait partie de l'indice Midcac. Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 cliniques et hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui représentent la première communauté libérale de France. Acteur majeur de l'hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins dans trois métiers : médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l'organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé avant, pendant et après l'hospitalisation ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

En savoir plus : www.ramsaygds.fr

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471 Site Internet : www.ramsaygds.fr

Relations Investisseurs/Analystes :

Arnaud Jeudy





a.jeudy@ramsaygds.fr Relations Presse :

Caroline Desaegher





c.desaegher@ramsaygds.fr

