RAMSAY GENERALE DE SANTE : devient RAMSAY SANTE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite à l’acquisition du groupe suédois Capio fin 2018, le conseil d’administration de Ramsay Générale de Santé a décidé de la nouvelle marque du groupe, qui sera désormais "Ramsay Santé". En France, le groupe communique officiellement à partir d’aujourd’hui sous cette nouvelle marque, tandis que les plus de 130 cliniques et hôpitaux du groupe dans l'Hexagone intégreront cette marque dans un plan de mise à l’image prévu sur 3 ans.Dans les autres pays du groupe, en Suède, Norvège, Danemark et en Allemagne, le groupe continuera à exercer son activité sous la marque Capio, tout en soulignant l'appartenance au groupe avec la signature "Part of Ramsay Santé".Pour mémoire, la marque Ramsay Générale de Santé datait du rachat en 2014 de Générale de Santé par le groupe hospitalier australien Ramsay Health Care en partenariat avec Crédit Agricole Assurances.