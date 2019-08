Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ramsay Générale de Santé a dévoilé mercredi soir les résultats provisoires de son exercice 2018-2019 (clos fin juin). Ainsi, le groupe de cliniques et d'hôpitaux a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 8,2 millions d'euros sur la période (+12,3% sur un an) et un excédent brut d’exploitation de 330,8 millions d’euros (+29,4% sur un an). De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 51,7% à 3,40 milliards d’euros. A périmètre constant, la progression est de 2,1% avec un jour ouvré supplémentaire. Par ailleurs, Ramsay indique que le processus d’intégration de Capio est en avance.