RAMSAY GENERALE DE SANTE : le suédois Capio accepte ses avances

Le groupe de cliniques et d'hôpitaux Ramsay Générale de Santé (RGDS) est finalement parvenu à ses fins. Le conseil d'administration de sa cible suédoise Capio a décidé à l'unanimité de recommander à ses actionnaires d'accepter l'offre d’achat du français. Cela met fin à un feuilleton débuté en juillet dernier.Dans le détail, Ramsay a décidé d'abaisser le seuil d'acceptation minimum de son offre d'achat à 75% des actions de Capio.De plus, le conseil d'administration de Capio a également décidé de retirer la proposition faite aux actionnaires de se prononcer sur la cession envisagée de Capio Santé S.A. (les activités françaises de Capio) et a en conséquence annulé l'assemblée générale extraordinaire qui était appelée à se prononcer sur ladite cession le 18 octobre prochain." Les décisions prises ce jour marquent une étape importante dans la création d'un leader de l`hospitalisation privée en Europe ", s'est réjoui Pascal Roché, le directeur général de Ramsay Générale de Santé.La partie était loin d'être gagnée d'avance pour RGDS. En effet, le sudéois Capio avait déjà refusé une première offre à 48,5 couronnes suédoises par action. Ce qui avait conduit Ramsay à relever son offre à 58 couronnes en numéraire, il y a quelques jours. Une nouvelle proposition accueillie par un laconique : " le conseil d'administration de Capio évalue cette offre améliorée et rendra sa décision en temps voulu ".Quoiqu'il en soit, cette offre victorieuse de Ramsay valorise les actions de Capio à près de 783 millions d'euros. Ce montant représente une prime d'environ 46% par rapport au cours de clôture de l'action Capio au Nasdaq Stockholm le 21 juin dernier. Il s'agissait du dernier jour de bourse avant l'annonce de Capio concernant d'éventuels changements structurels.En Bourse, les investisseurs semblent tiquer quelque peu sur le prix d'acquisition. Ainsi, Ramsay cède 3,68% à 18,30 euros sur la place de Paris. De son côté, Capio prend 1,94% à 57,80 couronnes sur la place de Stockholm.