RAMSAY GENERALE DE SANTE : réalisation de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ramsay Générale de Santé annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et finalise ainsi le refinancement de l'acquisition de Capio

Paris, 11 avril 2019 - Ramsay Générale de Santé S.A. (la « Société ») annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (l'« Augmentation de capital ») lancée le 22 mars 2019 dans le cadre du refinancement de l'acquisition de Capio, le positionnant comme l'un des leaders pan-européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires, présent dans six pays avec un rôle prééminent dans les pays scandinaves, en France et en Suède.

L'Augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 34 432 595 actions nouvelles (les "Actions nouvelles") au prix unitaire de 16,46 euros, soit un montant brut levé (prime d'émission incluse) de 566 760 513,70 euros.

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 5 avril 2019, 34 356 485 Actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et 76 110 Actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible.

Conformément à leurs engagements de souscription, les deux actionnaires majoritaires de Ramsay Générale de Santé, Ramsay Health Care (UK) et Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (« Predica »), ont souscrit à l'Augmentation de capital intégralement par voie de compensation de créances avec les créances certaines, liquides et exigibles qu'ils détenaient sur la Société au titre des obligations subordonnées ayant servi à financer l'Acquisition de Capio, à hauteur respectivement de 318,1 M€ et 239,9 M€. Leur participation est portée respectivement à 52,53% et à 39,62% du capital après réalisation de l'Augmentation de Capital.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des Actions nouvelles interviendront le 15 avril 2019. Les Actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Ramsay Générale de Santé à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de Ramsay Générale de Santé et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000044471.

A l'issue de l'Augmentation de capital, le capital social de Ramsay Générale de Santé sera composé de 110 389 690 actions de 0,75 euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 82 792 267,50 euros.

CM-CIC Market Solutions est intervenu en tant que Chef de File de l'Opération.

Information au public

Le prospectus rédigé en langue française, ayant obtenu de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le visa numéro 19-108 en date du 21 mars 2019 et constitué (i) du document de référence de Ramsay Générale de Santé déposé auprès de l'AMF le 31 octobre 2018 sous le numéro D.18-0907 ; (ii) de l'actualisation du document de référence de la Société, déposé auprès de l'AMF le 21 mars 2019 sous le numéro D.18-0907-A01 ; et (iii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible, sans frais, auprès de la Société (39, rue Mstislav Rostropovitch - 75017 Paris - France) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société (http://www.ramsaygds.fr).

Ramsay Générale de Santé attire l'attention du public sur les facteurs de risque présentés au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du document de référence, au Chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'Acquisition de Capio » de l'actualisation, et au Chapitre 2 de la note d'opération, avant de prendre toute décision d'investissement. La concrétisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou les objectifs de Ramsay Générale de Santé ou sur le prix de marché des actions de Ramsay Générale de Santé.

A propos de Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé SA est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et fait partie de l'indice Midcac. Leader dans le secteur privé de la santé en France, Ramsay Générale de Santé est devenu, à la suite de son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, l'un des leaders pan-européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd'hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens. Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne et l'Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 310 établissements. En France, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l'an dernier a été opéré dans l'un des établissements du groupe. Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales. En France, le groupe enregistre les meilleures notations en matière de qualité/sécurité selon les certifications de la Haute Autorité de Santé et partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471



Site Internet : www.ramsaygds.com



Relations Investisseurs/Analystes



Arnaud Jeudy



Tél. + 33 (0)1 87 86 21 88



a.jeudy@ramsaygds.fr



Relations Presse



Caroline Desaegher



Mobile : +33 (0)6 03 79 07 78



Fixe : +33 (0)1 87 86 22 11



c.desaegher@ramsaygds.fr





