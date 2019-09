RAMSAY GENERALE DE SANTE : résultats annuels définitifs à fin juin 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 25 septembre 2019

Résultats annuels définitifs à fin juin 2019

Confirmation des données publiées fin août 2019



De bons résultats et de solides perspectives

Chiffre d’affaires annuel publié en hausse de 51,7% à 3 401,1 millions d’euros. A périmètre constant, une bonne progression (+2,1%) avec un jour ouvré supplémentaire ;

Hausse de l'EBE publié de 29,4% à 330,8 millions d’euros et amélioration du taux de marge d’EBE à périmètre constant ;

Résultat net part du groupe à 8,2 millions d’euros contre 7,3 millions à fin juin 2018 ;

Forte appréciation de la valeur du portefeuille immobilier (périmètre ex RGDS) de 9,2% à 781 millions d’euros ;

Accélération de la transformation stratégique : de leader de l’Hospitalisation Privée en France à leader de l’offre de soins intégrée en Europe continentale ;

Processus d’intégration du Groupe Capio en avance et qui ouvre de très belles perspectives à moyen et long terme.

Pascal Roché, Directeur Général du Groupe, déclare :

« Ramsay Générale de Santé est dorénavant positionné comme un leader européen de l’offre de soins intégrée (centres de santé primaires, hôpitaux spécialisés et généralistes,…) et ce sur six pays, prenant en charge 7 millions de patients qui nous ont fait confiance en 2019 pour leur délivrer une prise en charge personnalisée, de qualité, et coordonnée entre nos différents métiers. La forte hausse des indicateurs publiée traduit l’intégration de Capio sur plus de 7 mois dorénavant, intégration en avance sur notre plan de marche, et qui recèle un important potentiel pour le futur. Le groupe a, dans tous les pays, continué à fortement investir, et, enfin, l’amélioration des indicateurs financiers à périmètre constant traduit la diversité et la complémentarité de nos différents segments en France (MCO, SSR, santé mentale et imagerie) et la transformation continue du groupe vers la qualité des soins et la recherche d’efficience.»

Le Conseil d’Administration, réuni le 25 septembre 2019, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice à fin juin 2019. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit est en cours d’émission.

Les comptes et rapports seront à disposition du public lors de la publication du document de référence de la société fin octobre 2019.

En M€ du 1er juillet 2018

au 30 juin 2019 du 1er juillet 2017

au 30 juin 2018 Variation Chiffre d'affaires 3 401,1 2 241,5 +51,7% Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 330,8 255,6 +29,4% Résultat Opérationnel Courant 156,9 125,7 +24,7% En % du Chiffre d'affaires 4,6% 5,6% -1,0 point Résultat Opérationnel 118,8 65,8 +80,5% Résultat net part du Groupe 8,2 7,3 +12,3% Bénéfice net par action (en €) 0,10 0,10 --





En M€ du 1er juillet 2018

au 30 juin 2019 du 1er juillet 2017 au

30 juin 2018 Variation Île-de-France 942,3 931,6 +1,1% Auvergne-Rhône-Alpes 384,8 362,9 +6,0% Nord - Pas de Calais - Picardie 376,9 358,7 +5,1% Provence Alpes Côte d'Azur 159,3 163,6 -2,6% Bourgogne Franche Comté 107,6 103,5 +4,0% Autres régions 329,3 316,7 +4,0% Autres activités 0,0 4,5 -100,0% Capio 1 100,9 0,0 -- Chiffre d'Affaires Publié 3 401,1 2 241,5 +51,7% Dont : - A périmètre constant 2 284,5 2 237,0 +2,1% - Variations de périmètre 1 116,6 4,5

Evènements importants de l’exercice :

Acquisition de Capio

Le 8 novembre 2018, à l’issue de la clôture de la période d’acceptation de son offre publique d’acquisition sur les actions de Capio, Ramsay Générale de Santé a annoncé avoir acquis, le 7 novembre 2018, 98,51% du capital de Capio, un des leaders européens de la fourniture de services de soins et de santé, permettant au Groupe de se positionner comme l’un des leaders pan-européens de l’hospitalisation privée et des soins primaires, présent dans six pays avec un rôle prééminent dans les pays scandinaves, notamment en Suède, ainsi qu’en France.

L’offre publique d’acquisition de Ramsay Générale de Santé portait sur la totalité des actions de Capio au prix de 58 couronnes suédoises par action. Le prix de l’acquisition de Capio s’est ainsi élevé à 779,7 millions d’euros (juste valeur des 139 050 816 titres de Capio au cours de 58 SEK par action convertis au cours de couverture de 10,3437 SEK/EUR).

Ramsay Générale de Santé a initié une procédure de retrait obligatoire à l’égard des actions qu’elle ne détenait pas à l’issue de l’offre et des obligations convertibles émises par Capio au profit de ses salariés le 30 avril 2016, conformément au Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)). Dans le cadre de cette procédure de retrait obligatoire, Capio a initié la procédure de radiation des actions Capio du Nasdaq Stockholm qui est intervenue le 28 novembre 2018.

Ramsay Générale de Santé a obtenu, le 29 mai 2019, le transfert anticipé de toutes les actions résiduelles de Capio et contrôle aujourd’hui 100% des titres de Capio. Le prix définitif des actions transférées dans le cadre du retrait obligatoire sera déterminé dans le cadre de cette procédure.

Financement de l’acquisition de Capio

Ramsay Générale de Santé a sécurisé le financement de l’acquisition de Capio (i) grâce à l’émission d’obligations subordonnées souscrites par ses deux actionnaires majoritaires, Ramsay Health Care (UK) et Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (« Predica »), à hauteur de 550 millions d’euros, et (ii) par la mise en place d’un prêt à terme d’un montant pouvant aller jusqu’à 750 millions d’euros, dont les prêteurs initiaux sont Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Société Générale, et qui prend la forme d’une ligne de crédit additionnelle (l’« Incremental Facility ») mise en place dans le cadre du Contrat de Crédits 2014, tel qu’amendé.

Ces financements ont été dimensionnés pour couvrir le prix d’acquisition de 100 % des actions à acquérir dans le cadre de l’Offre et du retrait obligatoire initié ultérieurement, et le refinancement de la dette de Capio, dont le montant au 31 décembre 2018 s’élevait à hauteur de 465,4 millions d’euros, et les coûts d’opération associés.

Les agences de notation du Groupe, prenant en considération les incidences de l’acquisition de Capio ainsi que sa logique stratégique ont confirmé leur notation du Groupe fin novembre 2018 (Standard & Poor’s : BB- ; Moody's : Ba3).

Augmentation de capital

Le 22 mars 2019, Ramsay Générale de Santé S.A. a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 625 millions d’euros environ dans le cadre du refinancement de l’acquisition de Capio selon les modalités suivantes :

Parité : 1 action nouvelle pour 2 actions existantes

Prix unitaire de souscription : 16,46 euros par action nouvelle

Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 25 mars 2019 au 3 avril 2019 inclus

Période de souscription : du 27 mars 2019 au 5 avril 2019 inclus

L’augmentation de capital a donné lieu à l’émission de 34 432 595 actions nouvelles au prix unitaire de 16,46 euros, soit un montant brut levé (prime d’émission incluse) de 566 760 513,70 euros.

A l’issue de la période de souscription, achevée le 5 avril 2019, 34 356 485 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et 76 110 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible.

Conformément à leurs engagements de souscription, les deux actionnaires majoritaires de Ramsay Générale de Santé, Ramsay Health Care (UK) et Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (« Predica »), ont souscrit à l’augmentation de capital intégralement par voie de compensation de créances avec les créances certaines, liquides et exigibles qu’ils détenaient sur la société au titre des obligations subordonnées ayant servi à financer l’acquisition de Capio, à hauteur respectivement de 318,1 millions d’euros et 239,9 millions d’euros. Leur participation est portée respectivement à 52,53% et à 39,62% du capital après réalisation de l’augmentation de capital.

Le capital social de Ramsay Générale de Santé est ainsi aujourd’hui composé de 110 389 690 actions de 0,75 euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 82 792 267,50 euros.

Activité et chiffre d’affaires :

Au cours de l’exercice clos à fin juin 2019, le Groupe Ramsay Générale de Santé a enregistré un chiffre d’affaires consolidé publié de 3 401,1 millions, contre 2 241,5 millions d’euros du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, en hausse de 51,7%.

A périmètre constant, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 2,1% avec un jour ouvré supplémentaire.

Les variations de périmètre sont expliquées en quasi-totalité par l’intégration du groupe du Groupe Capio, depuis le 7 novembre 2018, dont la contribution au chiffre d’affaires consolidé du Groupe se monte à 1 100,9 millions d’euros.

Au-delà de cette acquisition majeure, la stratégie de consolidation des projets médicaux des pôles en France s’est traduite par le rachat de la Clinique La Parisière en juillet 2018 (Pôle Drôme-Ardèche), notamment.

À fin juin 2019, l’activité totale des entités française de Ramsay Générale de Santé hors Capio, augmente en effet de 1,9% en volume d’admissions (hors urgences). Par métier, la décomposition est la suivante :

+1,4% en Médecine-Chirurgie-Obstétrique

+4,9% en soins de suite et de réadaptation

+0,7% en santé mentale

Dans le cadre des missions de service public gérées par le groupe, le nombre des urgences a progressé de 1,9% sur l’année écoulée, avec près de 621 000 passages dans les services d’urgence de nos établissements.

Résultats :

L’excédent brut d’exploitation de l’exercice clos au 30 juin 2019 atteint 330,8 millions d’euros, en hausse de 29,4% à données publiées. A périmètre et méthodes comptables identiques, l’EBE progresse de 3,2% sur la période. Le taux de marge d’EBE, rapporté au chiffre d’affaires, est de 9,7%, en retrait par rapport à la même période de l’exercice précédent (11,4%) en données publiées mais s’améliore à périmètre et méthodes comptables identiques pour atteindre 11,6%.

Le résultat opérationnel courant publié atteint 156,9 millions d’euros entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 (soit 4,6% du CA) en hausse de 24,7% par rapport à l’exercice précédent.

Le montant des autres produits et charges non courants représente une charge nette de 38,1 millions d’euros sur la période close au 30 juin 2019, composée à hauteur de 21,3 millions d’euros des coûts liés à l’acquisition et à l’intégration du Groupe Capio. Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le montant des autres produits et charges non courants représentait une charge nette de 59,9 millions.

Le coût de l’endettement financier net s’élève à 66,9 millions d’euros pour l’exercice clos au 30 juin 2019, contre 39,1 millions d’euros l’année précédente. Il est principalement composé des intérêts relatifs aux encours accrus de dette Sénior et intègre le coût des obligations subordonnées souscrites par les actionnaires de Ramsay Générale de Santé dans le cadre de l’acquisition du Groupe Capio.

Au total, le résultat net part du Groupe au 30 juin 2019 se monte à 8,2 millions d’euros contre un résultat 7,3 millions d’euros au titre de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Endettement :

L’endettement financier net au 30 juin 2019 augmente fortement pour atteindre 1 641,7 millions d’euros contre 927,1 millions d’euros au 30 juin 2018. La dette nette comprend, notamment, 1 955,3 millions d’euros d’emprunts et dettes financières non courants, 69,4 millions d’euros de dettes financières courantes, compensés par 368,5 millions de trésorerie positive.

Cette variation de l’endettement financier net du Groupe traduit naturellement les incidences de la prise de contrôle du Groupe Capio et ce compris sa dette propre.

Mise en œuvre de la norme IFRS 16 :

Le Groupe Ramsay Générale de Santé appliquera la nouvelle norme sur les contrats de location IFRS 16 pour son exercice ouvert le 1er juillet 2019. En vue de cette première application, le Groupe a mis en place une équipe de travail dédiée afin de recenser et analyser les contrats de location. Elle a également eu la charge de choisir et paramétrer la solution informatique permettant le traitement des données et le suivi des contrats.

Le Groupe a décidé de retenir l’approche rétrospective simplifiée en comptabilisant les effets cumulatifs de la norme IFRS 16 à la date de première application, sans retraitement des périodes comparatives.

Les actifs loués par le Groupe consistent, principalement, en murs d’hôpitaux et cliniques, de centres de soins et de bureaux. Pour ces actifs, le bilan sera ajusté afin de reconnaitre un droit d’usage amortissable ainsi que la dette de loyer afférente. Cette dette sera évaluée sur base de la valeur nette actualisée des loyers futurs en intégrant les options de renouvellement dès lors que le Groupe considèrerait leur exercice comme raisonnablement certain. Le Groupe anticipe que cette dette se chiffrera entre 1,8 milliard d’euros et 2,3 milliard d’euros.

Dans le compte de résultat, la charge de loyer correspondante sera remplacée par une charge d’intérêts et d’amortissement linéaire. Le niveau d’EBE du Groupe sera significativement rebasé et l’incidence sur le résultat net consolidé devrait se traduire par une charge nette complémentaire comprise entre 15 millions d’euros et 19 millions d’euros.

Ces estimations n’ont pas fait l’objet d’audit et pourront différer des impacts effectifs enregistrés dans les comptes clos au 30 juin 2020 du fait d’éventuels changements au cours de l’exercice à venir dans le portefeuille des actifs loués ou de modifications des hypothèses retenues à ce jour.





À propos de Ramsay Générale de Santé





Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens.

Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 343 établissements.

En hospitalisation, Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.

La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de récupération rapide après chirurgie.

Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Glossaire







Périmètre constant



Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste : Pour les entrées de périmètre de l’année en cours, à retrancher la contribution de l’acquisition des agrégats de l’année en cours ; Pour les entrées de périmètre de l’année précédente, à retrancher, dans l’année en cours, la contribution de l’acquisition des agrégats des mois antérieurs au mois d’acquisition.

Le retraitement de périmètre des entités sortantes consiste : Pour les sorties de périmètre de l’année en cours, à retrancher, dans l’année précédente, la contribution de l’entité sortie des agrégats à partir du mois de sortie. Pour les sorties de périmètre de l’année précédente, à retrancher la contribution de l’entité sortie pour la totalité de l’exercice précédent.

Résultat opérationnel courant signifie résultat opérationnel avant les autres produits et charges non courants constitués des coûts de restructurations (charges et provisions), les plus ou moins-values de cession ou une dépréciation importante et inhabituelle d’actifs non courants, corporels ou incorporels ; et d’autres charges et produits opérationnels tels qu’une provision relative à un litige majeur.







Excédent Brut d’Exploitation correspond au résultat opérationnel courant avant les amortissements (les charges et provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur nature).







L’endettement financier net est constitué des dettes financières brutes, diminuées des actifs financiers.



Les dettes financières brutes sont constituées : des emprunts auprès d’établissements de crédit y compris intérêts encourus; des emprunts en location financement y compris intérêts courus; des instruments financiers de couverture de juste valeur inscrits au bilan net d’impôt; des dettes financières courantes relatives aux comptes courants financiers auprès des investisseurs minoritaires; des découverts bancaires.

Les actifs financiers sont constitués: de la juste valeur des instruments financiers de couverture de juste valeur inscrits au bilan net d’impôt; des créances financières courantes relatives aux comptes courants financiers auprès des investisseurs minoritaires de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris les titres auto-détenus par le Groupe (considérés comme des valeurs mobilières de placement); des actifs financiers directement liés aux emprunts contractés et reconnus dans les dettes financières brutes.

Résultats financiers annuels au 30 juin 2019





ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE (en millions d’euros) du 1er juillet 2017

au 30 juin 2018 du 1er juillet 2018

au 30 juin 2019 CHIFFRE D'AFFAIRES 2 241,5 3 401,1 Frais de personnel et participation des salariés (971,5) (1 647,9) Achats consommés (450,0) (644,7) Autres charges et produits opérationnels (280,7) (408,6) Impôts et taxes (93,8) (109,0) Loyers (189,9) (260,1) Excédent brut d’exploitation 255,6 330,8 Amortissements (129,9) (173,9) Résultat opérationnel courant 125,7 156,9 Coûts des restructurations (58,0) (44,9) Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier (1,9) 6,8 Pertes de valeur des goodwill -- -- Autres produits & charges non courants (59,9) (38,1) Résultat opérationnel 65,8 118,8 Coût de l’endettement brut (39,8) (67,4) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 0,7 0,5 Coût de l'endettement financier net (39,1) (66,9) Autres produits financiers 1,2 2,3 Autres charges financières (4,4) (5,9) Autres produits & charges financiers (3,2) (3,6) Impôt sur les résultats (8,5) (33,0) Quote-part dans le résultat des entreprises associées 0,1 -- RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 15,1 15,3 Produits et charges enregistrés directement en capitaux propres - Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière (0,1) (55,2) - Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture -- (13,1) - Ecarts de conversion -- 8,0 - Effets d’impôt des produits et charges 1,0 11,8 Résultats enregistrés directement en capitaux propres 0,9 (48,5) RESULTAT GLOBAL 16,0 (33,2) VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions d’euros) du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 du 1er juillet 2018

au 30 juin 2019 - Résultat net part du Groupe 7,3 8,2 - Intérêts ne donnant pas le contrôle 7,8 7,1 RESULTAT NET 15,1 15,3 RESULTAT NET PAR ACTION (en Euros) 0,10 0,10 RESULTAT NET DILUE PAR ACTION (en Euros) 0,10 0,10 VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (en millions d’euros) du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 du 1er juillet 2018

au 30 juin 2019 - Résultat global part du Groupe 8,2 (40,3) - Intérêts ne donnant pas le contrôle 7,8 7,1 RESULTAT GLOBAL 16,0 (33,2)





BILAN CONSOLIDE - ACTIF (en millions d'euros) 30-06-2018 30-06-2019 Goodwill 754,4 1 674,8 Autres immobilisations incorporelles 23,8 263,5 Immobilisations corporelles 869,2 1 107,1 Participations dans les entreprises associées 0,6 0,3 Autres actifs financiers non courants 69,1 87,4 Impôts différés actifs 45,2 146,3 ACTIFS NON COURANTS 1 762,3 3 279,4 Stocks 67,8 98,9 Clients et autres créances d'exploitation 157,6 361,0 Autres actifs courants 190,6 231,9 Actif d'impôt 9,8 11,8 Actifs financiers courants 0,3 9,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 308,0 368,5 Actifs détenus en vue de la vente 5,6 -- ACTIFS COURANTS 739,7 1 081,8 TOTAL ACTIF 2 502,0 4 361,2





BILAN CONSOLIDE - PASSIF (en millions d'euros) 30-06-2018 30-06-2019 Capital social 56,9 82,7 Prime d'émission 71,2 611,2 Réserves consolidées 334,8 293,6 Résultat net part du groupe 7,3 8,2 Capitaux propres part du groupe 470,2 995,7 Participation ne donnant pas le contrôle 40,8 42,8 TOTAL CAPITAUX PROPRES 511,0 1 038,5 Emprunts et dettes financières 1 195,6 1 955,3 Provisions pour retraite et autres avantages au personnel 51,0 132,9 Provisions non courantes 63,5 128,3 Autres passifs non courants 12,2 32,4 Impôts différés passifs 50,9 112,6 PASSIFS NON COURANTS 1 373,2 2 361,5 Provisions courantes 17,8 36,5 Fournisseurs 191,9 266,2 Autres passifs courants 329,5 574,3 Passifs d'impôt 13,3 14,8 Dettes financières courantes 63,7 69,4 Découvert bancaire --- --- Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 1,6 --- PASSIFS COURANTS 617,8 961,2 TOTAL PASSIF 2 502,0 4 361,2





TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES (en millions d'euros) CAPI-TAL PRIME RESER-VES RESULTATS

DIRECTEMENT

ENREGISTRES EN CAPITAUX PROPRES RESUL-TAT GLOBAL DE L’EXER-CICE CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PARTICI-PATION NE DONNANT PAS LE CONTROLE CAPITAUX PROPRES Capitaux propres au 30 juin 2017 56,9 71,2 288,2 (11,3) 57,0 462,0 40,0 502,0 Augmentation de capital (y compris frais nets d’impôts) -- -- -- -- -- -- -- -- Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 57,0 -- (57,0) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (7,0) (7,0) Variation de périmètre -- -- -- -- -- -- -- Résultat global de l’exercice -- -- -- 0,9 7,3 8,2 7,8 16,0 Capitaux propres au 30 juin 2018 56,9 71,2 345,2 (10,4) 7,3 470,2 40,8 511,0 Augmentation de capital (y compris frais nets d’impôts) 25,8 540,0 -- -- -- 565,8 -- 565,8 Actions propres -- -- -- -- -- -- -- -- Stocks options et actions gratuites -- -- -- -- -- -- -- -- Résultat N-1 à affecter -- -- 7,3 -- (7,3) -- -- -- Distribution de dividendes -- -- -- -- -- -- (6,8) (6,8) Variation de périmètre -- -- -- -- -- 1,7 1,7 Résultat global de l’exercice -- -- -- (48,5) 8,2 (40,3) 7,1 (33,2) Capitaux propres au 30 juin 2019 82,7 611,2 352,5 (58,9) 8,2 995,7 42,8 1 038,5





etat des produits et charges enregistres directement en capitaux propres (en millions d’euros) 30-06-2017 Produits et charges 2017/ 2018 30-06-2018 Produits et charges 2018 / 2019 30-06-2019 Ecarts de conversion (0,3) -- (0,3) 8,0 7,7 Ecarts actuariels relatifs aux engagements de retraite (4,9) 0,5 (4,4) (43,9) (48,3) Juste valeur des instruments financiers de couverture (6,1) 0,4 (5,7) (12,6) (18,3) Produits et charges reconnus directement en capitaux propres (11,3) 0,9 (10,4) (48,5) (58,9)





TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ET DE FLUX DE FINANCEMENT (en millions d'euros) du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 Résultat net de l'ensemble consolidé 15,1 15,3 Amortissements 129,9 173,9 Autres produits et charges non courants 59,9 38,1 Quote-part du résultat net dans les entreprises associées (0,1) -- Autres produits et charges financiers 3,2 3,6 Coût de l'endettement financier net 39,1 66,9 Impôt sur les résultats 8,5 33,0 Excédent Brut d'Exploitation 255,6 330,8 Eléments non cash dont dotations et reprises provisions (transactions sans effet de trésorerie) (2,9) (9,7) Autres produits et charges non courants payés (18,0) (44,0) Variation autres actifs et passifs non courants (13,5) (10,0) Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net & impôts 221,2 267,1 Impôts sur les bénéfices payés (26,4) (28,0) Variation du besoin en fonds de roulement 19,1 (25,5) FLUX NET GENERE PAR L’ACTIVITE : (A) 213,9 213,6 Investissements corporels et incorporels (62,6) (178,0) Désinvestissements corporels et incorporels 7,2 21,3 Acquisitions d’entités (21,1) (824,3) Cessions d’entités 0,5 65,2 Dividendes reçus des sociétés non consolidées 0,6 0,4 FLUX NET LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS : (B) (75,4) (915,4) Augmentation de capital et Prime d’émission (a) --- 557,8(1) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées : (b) (7,0) (6,8) Intérêts financiers nets versés : (c) (39,8) (59,4) Produits financiers reçus : (d) 0.7 0,5 Frais sur émission d’emprunt : (e) (4,9) (11,4) Flux avant endettement : (f) = (A+B+a+b+c+d+e) 87,5 (221,1) Augmentation des dettes financières : (f) 122,2 1 305,3 Remboursement des dettes financières : (g) (82,5) (1 022,8) FLUX NET LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT : (C) =

a + b + c + d + e + f + g (11,3) 763,2 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B + C) 127,2 61,4 Incidence des variations des cours de devises -- (0,9) Trésorerie à l'ouverture 180,8 308,0 Trésorerie à la clôture 308,0 368,5 Endettement net à l'ouverture 964,0 927,1 Flux avant variation de l’endettement : (e) (87,5) 221,1 Capitalisation locations financières 68,7 41,1 Immobilisations des frais d’émission d’emprunt (1,4) (6,6) Biens destinés à la vente -- -- Juste valeur des instruments financiers de couverture (0,9) 11,2 Variation de périmètre et autres (15,8) 447,8 Endettement net à la clôture 927,1 1 641,7

(1) Variation des capitaux propres 565.8 diminuée des intérêts non cash de 8.0M€

Pièce jointe