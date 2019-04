Ramsay-GdS : augmentation de capital réalisée

11/04/2019 | 09:07

Ramsay Générale de Santé annonce la réalisation de son augmentation de capital lancée le 22 mars, qui donnera lieu à l'émission de 34.432.595 actions nouvelles au prix unitaire de 16,46 euros, soit un montant brut levé de 566.760.513,70 euros.



Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des actions nouvelles interviendront le 15 avril. Elles porteront jouissance courante et seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes.



L'opération vise à refinancer l'acquisition de Capio, qui positionne le groupe comme 'l'un des leaders pan-européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires, présent dans six pays avec un rôle prééminent dans les pays scandinaves, en France et en Suède'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.