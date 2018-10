Ramsay GdS : seuil d'acceptation abaissé pour l'OPA sur Capio

10/10/2018 | 09:16

Dans le cadre de son offre publique d'achat (OPA) sur les actions Capio AB au prix de 58 couronnes suédoises par action en numéraire, Ramsay Générale de Santé (RGdS) indique qu'il a décidé d'abaisser le seuil d'acceptation minimum à 75% des actions.



Le conseil d'administration de Capio a décidé à l'unanimité de recommander à ses actionnaires d'accepter l'offre, et de retirer la proposition faite aux actionnaires de se prononcer sur la cession envisagée de Capio Santé SA (activités françaises de Capio).



Pour rappel, RGdS a augmenté lundi dernier le prix de l'offre à 58 couronnes et a renoncé à la condition d'autorisation des autorités de concurrence, la réalisation de l'offre n'étant donc plus soumise à l'obtention de cette autorisation.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.