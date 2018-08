Ramsay Generale de Sante : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ramsay Générale de Santé a réalisé un profit net part du groupe 2017/2018 de 7,3 millions d'euros (contre un profit de 57 millions d'euros en 2017) du fait principalement de charges de restructuration exceptionnelles. Le chiffre d'affaires annuel publié en hausse de 0,3% à 2241,5 millions d'euros (hausse de 0,7% à périmètre constant) malgré 2 jours ouvrés de moins. Le groupe a vu sa dette se réduire à 927,1 millions contre 964 millions à fin juin 2017.Concernant l'OPA en cours sur le groupe Capio lancé le 13 juillet dernier, la publication du document d'offre relatif à l'Offre est prévue autour du 5 septembre 2018 et la période d'acceptation de l'offre devrait commencer autour du 6 septembre 2018 et prendre fin autour du 7 décembre 2018.Enfin, Ramsay Générale de Santé a évoqué une légère baisse de l'EBE publié à 255,6 millions d'euros, soit -3,9% (recul de 2,1% à périmètre constant) et faible contraction du taux de marge (11,4% vs 11,9% l'année précédente).Pascal Roché, directeur général du groupe, a déclaré : "Malgré un contexte continu de baisse tarifaire et de ralentissement général de l'activité, la diversification de nos métiers et la mise en œuvre accélérée de notre stratégie nous permettent d'enregistrer des résultats opérationnels satisfaisants"."La baisse du résultat net, quant à elle, provient principalement de charges de restructuration exceptionnelles, qui porteront leurs fruits dans le futur. De même, nous avons continué à fortement investir et renforcer notre leadership dans la digitalisation du parcours patient, gages de qualité et de sécurité renforcés. Après ces années de baisses tarifaires, nous attendons du plan hôpital, que le gouvernement doit annoncer, une approche pluri-annuelle mettant l'accent sur la qualité et des ressources supplémentaires", a précisé le dirigeant.