Ramsay Generale de Sante : Elodie Machenin nommée Directrice de la Clinique d’Argonay en Haute-Savoie (74)

Elodie Machenin, Directrice de la Clinique d'Argonay (74)



sous la responsabilité d'Olivier Teissedre, Directeur du Pôle Pays de Savoie de Ramsay Générale de SantéTitulaire d'une Maîtrise de droit public et d'un DESS en droit et management des structures sanitaires et sociales, Elodie Machenin rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé en 2007 au poste de responsable Qualité de la Clinique Paris V. Elle évolue sur un poste de Responsable logistique puis d'Attachée de direction en 2011, avant de devenir Directrice Adjointe de la clinique en 2013. Deux ans plus tard, elle intègre la Clinique Kennedy à Montélimar (26) en tant que Directrice.

À compter du 1er octobre 2018, elle est nommée Directrice de la Clinique d'Argonay (74).



La Clinique d'Argonay (74) fait partie du pôle Pays de Savoie du groupe Ramsay Générale de Santé qui compte 3 établissements* dans le département de la Haute-Savoie. Le pôle Pays de Savoie du groupe est dirigé par Olivier Teissedre.

* : La Clinique d'Argonay, l'Hôpital privé Pays de Savoie et le Centre de Radiothérapie Haute Savoie Nord.