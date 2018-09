Ramsay Generale de Sante : Et si vous testiez une nuit dans une maternité ?

Passer une nuit dans une maternité, pour tester l'accueil, le confort, rencontrer en immersion les équipes, découvrir les ateliers proposés, discuter avec des jeunes nouvelles mamans avant de faire son choix, c'est ce que propose la nouvelle opération inédite et originale lancée par Ramsay Générale de Santé : #9moismonchoix.

Le groupe organise une premiere expérience à la Clinique de l'Union le 11 octobre où quelques femmes, enceintes ou non, accompagnées du proche de leur choix dormiront dans des chambres individuelles de la clinique, bénéficieront d'ateliers ludiques et informatifs avec les équipes de la maternité et rencontreront les femmes qui viennent d'accoucher.

Cette nuit précèdera une soirée riche en activités, le grand public est invité à participer à un One Woman Show de la talentueuse humoriste Kee-Yoon suivi d'une dizaine d'ateliers encadrés par des professionnels de santé autour de la grossesse et de l'accueil de bébé.

Pour faire connaitre cet évènement, nous avons fait appel à Lise Severinsen, une illustratrice norvégienne, pour réaliser une campagne d'affichage décalée et humoristique. Cette campagne sera visible pendant 1 mois à Toulouse et sa périphérie dans des commerces de proximité, les lieux de vie à forte affluence, des restaurants et des bars.

À cela s'ajoute une soirée de lancement le 27 septembre avec des professionnels de santé, journalistes et influenceurs, une table ronde sur le thème de la gourmandise et de la transmission du gout mère enfant en présence d'un invité de choix : Michel Sarran, Chef cuisinier toulousain aux 2 étoiles au guide Michelin.

3 influenceuses séjourneront la nuit à la maternité pour vivre l'expérience des femmes qui viendront tester la maternité le 11 octobre, elles véhiculeront à travers leurs réseaux sociaux leur expérience insolite et surtout inédite.

