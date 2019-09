Ramsay Generale de Sante : Générale de Santé affiche de nouvelles ambitions stratégiques au bénéfice des patients suite à l'intégration du groupe Capio

L'intégration du groupe Capio est une réelle opportunité pour l'avenir du groupe. Les premiers mois de collaboration en sont l'illustration avec un chiffre d'affaires annuel publié en hausse de 51,7 % à plus de 3,4Mds€, tandis que notre bénéfice net a progressé de 12 %. Cela ouvre de belles perspectives pour un futur commun. Depuis près d'un an maintenant, l'intégration du groupe Capio nous prouve chaque jour que nos équipes partagent la même priorité de qualité et de sécurité des soins. Cette intégration nous permet d'aller plus loin maintenant en partageant et en déployant les meilleures pratiques des deux groupes, portées par des histoires différentes et des pratiques innovantes complémentaires.

Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Générale de Santé

À ce jour, près de 100 bonnes pratiques ont déjà été identifiées, tant sur des sujets opérationnels que fonctionnels (excellence médicale, optimisation, digital, ressources humaines, etc.). Certaines de ces pratiques sont d'ores et déjà en phase de test ou de déploiement en France.

Un partage d'expériences pour une meilleure qualité des soins

Dans un contexte de services d'urgences débordés, de déserts médicaux en zones rurales, mais aussi urbaines, et d'une médecine de ville qui souffre d'une réelle attractivité pour les professionnels de santé, il devient urgent de se pencher sur des solutions complémentaires pour garantir l'accès aux soins du plus grand nombre. C'est pourquoi,('Proximity Care Centers').

Dans ces structures, les patients sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire salariée et sont orientés vers le bon professionnel après évaluation de leurs symptômes. Ils accèdent aux soins de premiers recours gratuitement et des protocoles précisent la répartition des rôles et les modes de prise en charge. La structure perçoit une rémunération forfaitaire qui varie selon l'âge et l'état de santé du patient.



Ces structures, financées à la capitation, privilégient la pertinence des actes plutôt que le volume, favorisent la prévention et réduisent le recours inapproprié aux structures hospitalières. En outre, elles développent la culture du l'évaluation systématique et du résultat (qualité au regard du coût généré).

François Demesmay, Directeur Innovation Médicale et Expérience Patient de Ramsay Générale de Santé

Ce projet, en cours de discussion avec les autorités de tutelle, pourrait être mis en œuvre dans le cadre de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (LFSS 2018) ouvrant la possibilité de mettre en œuvre des expérimentations dérogatoires. En Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs municipalités (Ris Orangis, Argenteuil, Pierrelatte…) ont d'ores et déjà confirmé leur intérêt pour accueillir de telles structures.

Le groupe participe déjà, par ailleurs, à l'expérimentation lancée par le Ministère des Solidarités et de la Santé et l'Assurance Maladie en juillet dernier, d'un paiement à l'épisode de soins chirurgical pour la colectomie pour cancer, la prothèse totale de hanche et la prothèse totale de genou. Sur les 27 établissements engagés à mener cette expérimentation au niveau national, 3 sont des établissements qui ont rejoint le groupe à la suite du rachat de Capio : la Clinique de la Sauvegarde à Lyon (69), la Clinique de Domont à Ezanville (95) et la Clinique Claude Bernard à Ermont (95).

Enfin, pour renforcer encore davantage la structuration et la sécurisation des prises en charge des patients, Ramsay Générale de Santé mutualise ses chemins cliniques et indicateurs Qualité avec ceux de Capio. La qualité et la sécurité des soins ont toujours fait partie de l'ADN du groupe : équipes dédiées pour l'accompagnement sur le terrain, référentiel Qualiscope interne, audits réguliers, programmes de formation ad hoc et retours d'expériences. Ces moyens sont aujourd'hui complétés par des indicateurs qualité complémentaires de résultats cliniques mis au point par Capio et une utilisation plus généralisée de protocoles structurés qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le cadre du large déploiement de la récupération rapide après chirurgie.



La recherche constante de l'innovation avec une nouvelle direction dédiée et une politique de recherche qui s'étend à l'international

Le rapprochement de Capio et Ramsay Générale de Santé a mis à jour des complémentarités sur les outils digitaux visant à faciliter la vie des patients. En 2017, Ramsay Générale de Santé a lancé ' Ramsay Services ', un portail digital visant à simplifier les démarches administratives des patients et à proposer une gamme de services pour faciliter leur hospitalisation. À date, 94% des hôpitaux et cliniques de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) du groupe sont dotés de ce portail et 200 000 admissions ont d'ores et déjà été réalisées en ligne par les patients des établissements de Ramsay Générale de Santé. Avant son rachat, Capio a davantage travaillé sur la digitalisation du parcours de soins de ville avec Capio Go , une application de prise en charge des patients à distance (téléphone, chat) avec possibilité de prise de rendez-vous si besoin. 60 000 consultations ont déjà été menées avec Capio Go. Rappelons que le groupe a aussi été pionnier dans le développement et la mise en œuvre d'un logiciel de préparation et de suivi des patients en chirurgie.

À la lumière de ces synergies, Ramsay Générale de Santé renforce aujourd'hui sa capacité d'innovation avec la création d'un 'Innovation Hub' pilotée par Towa Jexmark, nouvelle Directrice Innovation du groupe. La mission de l''Innovation Hub' sera de stimuler l'innovation via la création de nouveaux services médicaux centrés sur le patient. L'équipe transverse de l'' Innovation Hub' se compose de 7 personnes à la croisée des domaines médicaux et technologiques, basées en Suède (Malmö) et en France (Lyon). L'équipe travaillera principalement dans un premier temps sur le projet d'expérimentation des structures de soins de proximité en y intégrant une offre de soins en ligne.



Un engagement renforcé dans la prévention santé grâce à un partenariat entre la Fondation Ramsay Générale de Santé et la Faculté de Médecine de Brest pour la création d'un DU Prévention

Les structures de soins de proximité des pays nordiques étant particulièrement propices au développement de la prévention, la Fondation Ramsay Générale de Santé s'en inspire et créeNotre partenariat avec la Fondation Ramsay Générale de Santé a vocation à être une construction solide et active dans la prévention en santé sur le territoire national. Notre détermination est de conduire, par cette formation, à la mise en place de métiers spécifiquement dédiés à la prévention dans le cadre de consultations préventives dédiées.

Christian Berthou, Directeur de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de Brest