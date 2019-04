Ramsay Generale de Sante : Générale de Santé déploie auprès de ses praticiens ClinicalKey, solution d'aide à la pratique clinique, créée par Elsevier

Grâce à son moteur de recherche intelligent et à la richesse de ses contenus (recommandations de bonnes pratiques HAS, revues, livres, traités EMC), ClinicalKey permettra aux praticiens d'accéder rapidement aux informations médicales et scientifiques les plus récentes, basées sur des données probantes pour appuyer leurs recherches cliniques et leurs décisions cliniques.La mise en œuvre de ClinicalKey est une nouvelle preuve de notre engagement envers nos praticiens et le personnel de nos établissements d'intégrer les outils qui leur permettent de mener des recherches au plus haut niveau et de fournir des soins de qualité. Plus de 1000 praticiens du groupe Ramsay Générale de Santé en France participent à des travaux de recherche et représentent ainsi la 1communauté de chercheurs du secteur privé en France.

Dr Stéphane Locret, Directeur de la recherche et de l'enseignement au sein du groupe Ramsay Générale de Santé

Ce déploiement au sein du groupe Ramsay Générale de Santé permettra aux chercheurs de bénéficier d'une ressource fiable, pertinente et exhaustive pour soutenir et renforcer leurs publications.

Cela confirme l'ambition du groupe de valoriser une activité de recherche clinique dynamique de ses médecins, de faciliter son développement et d'être un acteur officiellement reconnu dans ce domaine.