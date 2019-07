Ramsay Generale de Sante : Générale de Santé est aussi sur Instagram !

Ramsay Générale de Santé lance son compte Instagram : @RamsayGDS

Déjà présent sur Facebook, Twitter et YouTube, le Groupe diversifie sa communication sur les médias sociaux avec Instagram.

Suivez le compte Instagram du groupe Ramsay Générale de Santé !

Depuis plus de 30 ans, nos équipes prennent soin de nos patients.

Sur Instagram, nous allons vous montrer le quotidien de nos établissements sous un angle un peu différent.

Les femmes et les hommes qui y travaillent. Les aspects méconnus de nos prises en charge. Bref, nous allons proposer un autre regard sur l'hôpital.

Depuis plusieurs années maintenant, notre Groupe et nos établissements utilisent les réseaux sociaux pour communiquer. À travers ces plateformes, nous prenons la parole à destination de nos patients, de leurs accompagnants, du grand public et des professionnels de santé.

Sur Facebook, nous mettons l'accent sur les histoires de patients, les portraits de collaborateurs, la sensibilisation aux bons comportements prévention santé orchestrée par notre Fondation, les faits marquants et les innovations mises en œuvre dans nos établissements.

Sur Twitter, nous valorisons la plupart des actualités de nos établissements ainsi que celles du Groupe et de nos partenaires.

Sur YouTube, nous mettons en ligne l'ensemble des vidéos réalisées au sein de nos établissements.

Ramsay Générale de Santé est aussi présent sur les réseaux sociaux professionnels : LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Viadeo.

Pour les professionnels qui souhaitent rejoindre le Groupe, les collaborateurs actuels ou anciens, les praticiens, … ces plateformes permettent de mieux connaître nos métiers, nos équipes et notre politique RH.

Les offres d'emploi sont aussi accessibles via ces plateformes ainsi que via Facebook : https://workfor.us/RamsayGDS

Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur les médias sociaux. Un grand merci !

Nous avons à cœur de continuer à vous proposer des contenus de qualité et peut-être vous surprendre