Ramsay Generale de Sante : Générale de Santé inaugure son 11ème Institut de cancérologie à Chalon-sur-Saône (71)

Le 11 juillet dernier, l' Hôpital privé Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône (71) a été labellisé « Institut de Cancérologie » par Ramsay Générale de Santé. Déjà reconnu dans la région comme un centre de référence en cancérologie, l'Hôpital privé Sainte-Marie dispose des 8 modalités de traitement du cancer soumises à autorisation : radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie digestive, chirurgie thoracique, chirurgie urologique, chirurgie ORL et maxillo-faciales, chirurgies mammaire et gynécologique.

L'établissement accueille chaque année plus de 750 patients en chirurgie carcinologique et réalise plus de 10 000 séances de chimiothérapie. Plus de 950 patients sont traités en radiothérapie, avec 24 000 passages machines sur un plateau technique de dernière génération incluant la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité (RCMI) et d'arcthérapie dynamique (VMAT).

L'hôpital est doté d'un service de 24 lits de médecine oncologique et de 6 lits identifiés en soins palliatifs. Installé depuis octobre 2017, le Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) oncologique complète l'offre de prise en charge. Des consultations d'oncogériatrie y sont assurées et l'Unité Transversale de Nutrition du pôle Bourg-Chalon Ramsay Générale de santé dresse les bilans nutritionnels des patients.

« L'ambition première qui a présidé à la création du label d'Institut de cancérologie était d'améliorer la prise en charge des patients et de leurs proches par la constitution d'équipes pluridisciplinaires, de raccourcir encore les délais de prise en charge pour augmenter les chances et l'efficacité d'un traitement enclenché, mais aussi de renforcer les expertises (coordinatrice du parcours de soins par exemple), de développer la recherche clinique et l'innovation et de continuer à former des internes en médecine. L'hôpital privé Sainte-Marie répond en tout point au cahier des charges du groupe » commente Philippe Souchois, Directeur de la cancérologie de Ramsay Générale de Santé.



Une prise en charge globale, coordonnée et personnalisée grâce à une fonction support unique : l'infirmière coordinatrice

Au-delà de la prise en charge classique, l'Institut de cancérologie Sainte-Marie propose également une offre personnalisée de soins de support (coordinatrice du parcours de soins, psychologue, assistante sociale, prise en charge de la douleur, activité physique adaptée, socio-esthétique, ateliers d'art-thérapie, etc.) afin d'accompagner les patients et leurs proches à chaque étape de la maladie et d'améliorer leur qualité de vie.

L'équipe pluridisciplinaire de l'Institut de cancérologie Sainte-Marie comprend plus de 20 chirurgiens carcinologues, 3 oncologues, 4 gastro entérologues, 4 pneumologues, 9 radiologues, 6 radiothérapeutes, 4 anatomopathologistes, 1 inco-gériatre, 1 attaché de recherche clinique et une infirmière coordinatrice du parcours de soins dont le rôle est de sécuriser le parcours de soin des patients les plus fragiles entre les différents acteurs impliqués - médecins spécialistes, professionnels paramédicaux et professionnels de ville. Plus de dix acteurs en moyenne sont à coordonner autour d'un patient atteint d'un cancer.

À date, le groupe Ramsay Générale de Santé compte 11 Instituts de Cancérologie, dont 7 généralistes et 4 spécialisés dans le cancer du sein :



Véritables centres de référence en cancérologie dans leur territoire de santé, les Instituts de cancérologie offrent aux patients les meilleures chances de guérison.