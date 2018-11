Ramsay Generale de Sante : Générale de Santé nomme Yannick Le Louët au poste de Directeur Immobilier

En tant que premier acteur d'hospitalisation privée, nous avons le devoir de mettre à disposition des équipes médicales, des directions d'établissements et pour nos patients, un cadre structurel et technique des plus efficients, le tout afin de favoriser un parcours de soins de qualité. La nomination de Yannick Le Louët au poste de Directeur Immobilier s'inscrit dans cette dynamique d'amélioration continue de l'excellence des soins que nous prodiguons.

Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Générale de Santé

Yannick Le Louët, âgé de 42 ans, aura pour mission d'anticiper les besoins immobiliers afférents à la stratégie du groupe et d'élaborer un plan pluriannuel d'investissements immobiliers appuyé par une équipe d'experts techniques, de la Direction Financière, de la Direction des Investissements et de la Direction Juridique. À la tête d'une équipe composée d'une dizaine de personnes, il répond ainsi à divers besoins immobiliers émanant du siège et des établissements (aménagement, rénovation, extension, construction de bâtiments ou encore négociation de baux).Notre objectif premier est d'être un réel facilitateur dans le cadre du développement des établissements. L'innovation est au cœur de notre démarche. Nous sommes constamment à l'écoute de nouvelles techniques et technologies européennes, voire mondiales.

Yannick Le Louët, Directeur Immobilier de Ramsay Générale de Santé

Titulaire d'un double diplôme obtenu à l'ESTP (École Spéciale des Travaux Publics) et à l'Université Paris-Est Marne la Vallée, Yannick Le Louët, débute sa carrière en 2001 au sein de la société OPTIMEGE, filiale du Groupe DALKIA, en tant que Property Manager pour le compte de grandes foncières européennes.

Il intègre ensuite le Groupe Vinci Facilities en 2008. D'abord Chef d'Entreprise en charge des travaux d'exploitation des bâtiments et des contrats de maintenance, il y devient Directeur du Développement Commercial en 2012, date à laquelle il intègre le Codir de Vinci Facilities.

En 2014, Yannick Le Louët rejoint le Crédit Agricole Immobilier en tant que Directeur du Facility Management. Il y était en charge de la gestion immobilière du Groupe Crédit Agricole (maintenance, services aux occupants et travaux) pour 650 000 m² répartis en Île-de-France.

Il est nommé Directeur Immobilier de Ramsay Générale de Santé à compter du 1er octobre 2018.