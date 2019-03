Ramsay Generale de Sante : Générale de Santé renforce sa marque employeur avec "Talent connecté"

À l'heure où la transformation digitale touche l'ensemble des secteurs de l'entreprise, notamment les ressources humaines et le recrutement, Ramsay Générale de Santé lance une nouvelle plateforme numérique de mise en relation entre collaborateurs et candidats potentiels pour attirer ses futurs talents.



Nous souhaitons accompagner nos équipes dans la durée. Cette politique est en cohérence avec les spécificités de notre métier hospitalier où nous nous devons d'assurer la permanence des soins au même niveau de qualité 7 jours sur 7 et 24h/24. Pour attirer et fidéliser nos futurs talents, nous devons développer un discours de proximité car aujourd'hui la démarche du candidat a changé. Celui-ci est acteur de son recrutement, il s'informe sur le contenu de son futur poste, les évolutions possibles ou encore la qualité de vie au travail.

Jacques Guillot, Directeur des Ressources Humaines de Ramsay Générale de Santé

Des collaborateurs de l'entreprise qui répondent directement aux candidats potentiels

La plateforme 'Talent connecté ', éditée par la start-up PathMotion, repose sur des témoignages écrits et/ou vidéos de collaborateurs ambassadeurs du groupe actuellement en poste, ce qui permet au candidat potentiel d'accéder à des informations spécifiques : réalité du métier, vie au sein de l'organisation, conseils de candidature, choix de carrière, etc. Comme dans un forum en ligne, il est possible de questionner directement ces ambassadeurs sur des points spécifiques. Les questions et réponses sont publiques et peuvent ainsi profiter à d'autres candidats.





Si le candidat décide de postuler, 'Talent connecté' constitue alors pour lui une opportunité de se distinguer et de mettre en avant sa motivation.

'Talent connecté' permet également à Ramsay Générale de Santé de renforcer sa marque employeur. La génération de questions/réponses entraîne une amélioration du SEO et donc une augmentation du volume de candidatures pertinentes. Le groupe peut ainsi attirer les bons profils en apprenant à mieux connaître les candidats potentiels avant même de les recevoir.

À date, 18 profils d'ambassadeurs sont déjà en ligne et d'autres sont actuellement en préparation.

Les candidats potentiels peuvent ainsi d'ores et déjà échanger avec :