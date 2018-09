Ramsay Generale de Sante : Générale de Santé se modernise en PACA et regroupe l’Hôpital privé Clairval et l’Hôpital privé Résidence du Parc

Implanté à Marseille, l'Hôpital privé Clairval est l'établissement de référence du groupe Ramsay Générale de Santé dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Il accueille chaque année près de 32 000 patients au sein de ses 4 pôles d'excellence : Cancérologie, Cardiovasculaire et thoracique, Neurochirurgie, Orthopédie, appuyés par de nombreuses autres disciplines et des plateaux techniques performants.

Le regroupement de l'actuel Hôpital privé Clairval et de l'Hôpital privé Résidence du Parc s'inscrit dans le projet médical du pôle Marseille du groupe Ramsay Générale de Santé ; les pôles géographiques étant les lieux d'expression et de mise en œuvre de la stratégie du Groupe sur les territoires.

Ce projet vise à réunir sur un même site les équipes des deux établissements dans un nouveau Clairval étendu, afin d'optimiser la qualité de la prise en charge des patients, notamment en ambulatoire. Les travaux d'extension ont ainsi été pensés autour de la fluidification du parcours de soins.

L'objectif est de regrouper toutes nos spécialités afin d'offrir une plus grande pluridisciplinarité dans le cadre de nos prises en charge. En accueillant les activités d'urologie, de gastro-entérologie, d'algologie, d'orthopédie et de médecine de l'Hôpital privé Résidence du Parc, le futur Clairval proposera une prise en charge globale sur un site unique, et ce, quel que soit la pathologie du patient. Notre capacité de réponse aux enjeux de santé territoriaux sera encore plus forte.

Cyril Szymkowicz, Directeur de l'Hôpital privé Clairval

Les travaux, débutés en septembre 2018, se termineront au premier semestre 2020, sans aucune interruption des soins durant cette période. Ils permettront une meilleure accessibilité de l'établissement avec l'ajout de 16 000 m² d'extension comprenant deux nouveaux bâtiments, un deuxième service ambulatoire, 300 places de parking supplémentaires et des infrastructures à la pointe de la technologie.

Découvrez le projet en vidéo :

Un plateau technique à la pointe de l'innovation avec une salle hybride



En amont du lancement des travaux d'extension, l'Hôpital privé Clairval s'est doté, dès le mois de juillet 2018, d'une salle hybride pour les services de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle. Cette salle de chirurgie cardiovasculaire contient une imagerie médicale interventionnelle à la pointe de la technologie, puisqu'elle permet de fusionner les données de l'imagerie en coupes préopératoires (scanners) aux images de radiologie interventionnelle en direct.

Grâce à la qualité des appareils d'imagerie, le patient bénéficie d'un geste chirurgical plus précis, moins invasif avec une irradiation et des injections de produit de contraste iodé très réduites. La salle s'applique aux interventions dites « hybrides », associant des gestes de cardiologie / radiologie interventionnelle et des gestes chirurgicaux d'importance variable. Elle représente une nouvelle déclinaison de la collaboration médico-chirurgicale permettant aussi bien des actes interventionnels réglés que des actes de chirurgie cardio-vasculaire en urgence.

Le classement du point 2018 met en avant l'excellence de l'Hôpital Privé Clairval