Ramsay Generale de Sante : Grand Clairval

Le pôle Marseille Ramsay Générale de Santé se réorganise afin d'optimiser la qualité de la prise en charge des patients et s'articulera demain autour d'un 'Grand Clairval' : réunion de l'actuel Hôpital privé Clairval et de l'Hôpital privé Résidence du Parc. Les travaux actuels permettront une meilleure accessibilité à l'établissement, l'ajout de 16 000 m² d'extension, dont 295 places de parking et 80 places motos, un service ambulatoire supplémentaire.

Implanté à Marseille, l'Hôpital privé Clairval est l'établissement privé de référence du groupe Ramsay Générale de Santé au sein de la région Sud, Provence Alpes-Côte d'Azur. L'établissement s'articule autour de 3 pôles d'excellence gérés par des équipes médicochirurgicales de références : la neurochirurgie, la cancérologie et la cardiologie. En accueillant les activités d'urologie, de gastro-entérologie, d'algologie, d'orthopédie et de médecine de l'Hôpital privé Résidence du Parc, le futur Clairval renforce ses filières de soins et sa prise en charge.

Cette fusion permettra de renforcer la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité. Les équipes se regrouperont dans un Clairval nouveau, étendu et plus performant.

Les enjeux du projet

Ce projet s'intègre dans une ambition forte du groupe Ramsay Générale de Santé qui s'est engagé à regrouper, renforcer et à moderniser les plateaux techniques sur un seul site. Face à l'évolution des pratiques médicales, notamment le développement des activités ambulatoires, le projet est centré sur le patient afin de faciliter et fluidifier le parcours, la prestation hôtelière sera également plus adaptée aux attentes. La recherche clinique et l'innovation y tiendront également une large place organisée au sein du CRICE (Comité de Recherche Innovation Clinique et de l'Enseignement) et du département de recherche clinique.

Les travaux se termineront au premier semestre 2020. Son offre de soins élargie ainsi que ses infrastructures à la pointe de la technologie feront de l'Hôpital privé Clairval, l'hôpital privé de référence du bassin Marseillais. En unissant les deux établissements 'l'objectif est de maintenir cette excellence médicale dans un établissement à taille humaine' précise Cyril Szymkowicz, directeur de l'Hôpital privé Clairval.

Veuillez nous excuser pendant toute la durée des travaux qui nécessiteront des aménagements.et pourront occasionner des nuisances.