Ramsay Generale de Sante : Journée européenne du don d’organe et de la greffe

Depuis 2013, l'Hôpital privé Clairval à Marseille fait partie des établissements autorisés à pratiquer les prélèvements d'organes et de tissus sur son site. L'autorisation de prélèvements d'organe est délivrée par l'Agence Régionale de Santé, valable 5 ans, a été renouvelée en janvier 2018 pour une nouvelle période. L'Hôpital privé Clairval est l'un des 2 établissements autorisés à pratiquer le prélèvement d'organe à Marseille et des 2 seuls établissements privés autorisés en France. L'unité de don d'organes de l'établissement, grâce à l'étroite collaboration avec l'Agence de la biomédecine, permet à 30 personnes chaque année d'accéder à la greffe.

Dans le cadre de la Journée européenne du don d'organe et de la greffe, découvrez le prélèvement multi-organes (PMO) à l'Hôpital privé Clairval à Marseille avec le Dr Michel Blanc, Médecin anesthésiste et coordinateur des PMO, et Grace Noujaim, Infirmière de bloc opératoire et coordinatrice des PMO :

L'équipe de coordination du service est composée de deux médecins et d'infirmières coordinatrices qui travaillent étroitement avec les services de réanimation et le bloc opératoire. Réunies au même étage, les équipes favorisent le lien et l'accompagnement des familles de donneurs dans le processus du don d'organes, du prélèvement à la greffe.