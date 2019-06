Ramsay Generale de Sante : L'Hôpital privé Résidence du Parc à Marseille accueille les enfants visiteurs en service de réanimation, une initiative encore inédite en région PACA

Lorsqu'un parent est hospitalisé en réanimation, c'est toute la famille qui est touchée et les enfants ne sont pas épargnés. Or, quel que soit son âge, l'enfant a besoin de comprendre ce qu'il se passe autour de lui. C'est pourquoi, l'Hôpital privé Résidence du Parc à Marseille (13), établissement du groupe Ramsay Générale de Santé (l'un des leaders européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires) a développé un protocole d'accueil pour les enfants souhaitant rendre visite à un proche hospitalisé en service de réanimation, dans les meilleures conditions et en engendrant le moins de traumatismes possibles. Ce projet a reçu la labellisation 2019 'Droits des usagers de la santé' décernée par l'Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d'Azur.

Les tutelles (la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation et la Société de Réanimation de Langue Française) recommandent depuis plusieurs années l'accueil des enfants en service de réanimation adulte, car loin d'être un traumatisme, il s'agit de répondre aux besoins de vérité de l'enfant et de lui donner une place entière dans la famille.

Dans ce contexte, l'Hôpital privé Résidence du Parc à Marseille a mis en place une procédure d'accueil spécifique pour les mineurs souhaitant rendre visite à un patient. Cette procédure élaborée par différentes catégories de soignants (médecins, infirmiers, aides-soignants, psychologues etc.) comprend notamment :

un livret d'accueil à destination des familles et des enfants qui sert aux soignants à expliquer aux enfants la situation. L'enfant peut ensuite repartir avec et éventuellement en rediscuter avec ses proches.

une reconstitution d'une chambre de réanimation avec des PLAYMOBIL© pour préparer l'enfant en amont à ce qu'il va voir (machines, tuyaux, etc.).

L'objectif de cette initiative est double. D'une part, elle aide la famille à expliquer la situation à l'enfant et d'autre part, elle prépare l'enfant à ce qu'il va voir, à savoir un univers qui lui est totalement étranger, ce qui peut être extrêmement stressant. À ce jour, les retours des parents sont très positifs. Ceux-ci nous nous expriment leur satisfaction. Nous constatons une demande de la part des enfants de revenir en visite, ce qui permet de maintenir le lien familial.

Cyril Szymkowicz, Directeur de l'Hôpital privé Résidence du Parc