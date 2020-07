Ramsay Generale de Sante : L'Hôpital privé Saint-Martin à Caen obtient une certification de niveau A par la Haute Autorité de Santé

Raphaël Bouchard, Directeur de l'Hôpital privé Saint-Martin

Suite à une visite de certification qui a eu lieu fin novembre 2019, la Haute Autorité de Santé vient d'attribuer à l' Hôpital privé Saint-Martin à Caen la note maximale de son niveau de certification.Elle concerne tous les établissements de santé privés et publics quelle que soient leur taille et leur activité dans le champ sanitaire. L'objectif est de porter une appréciation sur la qualité et la sécurité des soins, les bonnes pratiques d'un établissement de santé et sur ses axes d'amélioration. Les résultats sont rendus publics sur le site Scope Santé Lors de l'audit, réalisé tous les 4 ou 6 ans (selon la note obtenue à la visite précédente), de nombreux critères sont examinés tels que le circuit du patient au bloc opératoire, la maîtrise du risque infectieux, le respect des droits du patient, la gestion du dossier médical ou encore la prise en charge médicamenteuse.L'engagement et l'implication au quotidien des médecins et de l'ensemble des salariés quelle que soit leur fonction permettent d'assurer une grande qualité et une sécurité dans la prise en charge des patients. Cette certification au meilleur niveau doit nous permettre de poursuivre notre démarche de qualité au sein de l'établissement, afin de continuer à progresser. Ce très bon résultat est le fruit d'un travail collectif, tout le monde y a contribué.Pour s'assurer de la qualité et de la sécurité des soins au sein de ses établissements, Ramsay Santé a développé le référentiel Qualiscope qui reprend les critères de certification de la HAS, avec un niveau d'exigence parfois supérieur. Il est conforme au Programme National de Sécurité des Patients 2013-2017 (PNSP) édicté par le ministère de la Santé et la HAS et offre un cadre rigoureux et homogène de travail pour les équipes. L'engagement des équipes dans cette démarche qualité permet au groupe d'enregistrer les meilleurs résultats pour un acteur hospitalier généraliste avec 94% de certifications A ou B contre 83 % pour la moyenne nationale*.* Source : HAS au 04/03/2018 et chiffres Ramsay Santé au 04/03/2018