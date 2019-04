Ramsay Generale de Sante : L'essentiel des ouvrages de médecine accessibles en un clic

La Direction Recherche et Enseignement (DRE) du groupe Ramsay Générale de Santé vient de signer un partenariat avec Elsevier, le plus gros éditeur d'ouvrage scientifique international. Ainsi, grâce à ClinicalKey, une plateforme de ressources bibliographiques, les praticiens mais aussi les internes auront accès à l'ensemble du fonds documentaire de l'éditeur.

En tout, pas moins de 1 100 praticiens font de la recherche au sein du groupe Ramsay Générale de Santé. Cette dernière, au même titre que la formation, est d'ailleurs une priorité. Mais pour se documenter, un accès aux outils de recherche bibliographiques manquait. Ainsi, devant les nombreuses sollicitations des médecins, cette année, la DRE du groupe Ramsay Générale de Santé a sauté le pas. 'L'idée était d'offrir à nos praticiens un accès aux revues scientifiques. Après avoir auditionné plusieurs éditeurs, nous avons souhaité travailler avec Elsevier, explique Aurélie Courtin, directrice de projets. En effet, leur outil ClinicalKey satisfaisait notre demande.'

ClinicalKey qu'est-ce que c'est ? C'est un moteur de recherche intuitif, qui permet à ses utilisateurs d'obtenir, en quelques clics, des informations fiables et récentes qui devraient les aider dans leur activité de recherche médicale et à optimiser la prise en charge de leurs patients. Car ce moteur de recherche donne accès à toutes les publications d'Elsevier, à savoir plus de 750 revues scientifiques spécialisées, aux Encyclopédies Médico Chirurgicales (EMC), à plus de 1 000 ouvrages couvrant toutes les spécialités médicales et chirurgicales, à 20 millions de résumés Medline, et à l'ensemble des recommandations des sociétés savantes. Ainsi, ClinicalKey est à la fois un outil de recherche et un outil d'aide à la pratique clinique, qui peut donc aussi servir aux étudiants et aux internes.

Pour l'utiliser, rien de plus simple. Une fois son compte créé, il suffit juste de taper un mot-clé, une référence d'article, etc. Pour se voir proposer un choix de publications se rapportant à l'objet de la recherche, et cela depuis un Smartphone, une tablette ou un ordinateur. 'Pour préparer une présentation, il est même possible de télécharger des documents, comme par exemple des graphiques, des photos, qui viendront ensuite s'intégrer automatiquement dans le Power Point de l'exposé', ajoute Aurélie Courtin.

Ce partenariat a été mis en place en mars 2019. 'C'est la première fois que l'éditeur Elsevier s'associe avec un groupe d'hospitalisation privé. Nous en sommes très fiers et espérons voir de nombreux échanges naître de cette association', conclut Aurélie Courtin.