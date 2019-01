Ramsay Generale de Sante : La Clinique La Montagne à Courbevoie (92) se dote d'un centre du rachis spécialisé dans les douleurs du dos

La Clinique La Montagne, située à Courbevoie (92), spécialisée notamment en orthopédie et déjà reconnue pour son centre SOS Mains, étend son offre de soins avec la création d'un centre du rachis pour la prise en charge de toutes les douleurs du dos.



Un traitement des pathologies dans des délais raccourcis



Le centre du rachis développé par la Clinique La Montagne offre toute l'expertise technique, médicale et chirurgicale nécessaire au patient souffrant du rachis, quel que soit son diagnostic : hernie discale, sciatique, lombalgie, sténose cervicale et lombaire, spondylolisthésis, fracture vertébrale, tassement ostéoporotique, névralgie cervico-brachiale, etc.

Le plateau technique dispose d'un service de radiologie de pointe permettant d'orienter le diagnostic, de traiter rapidement le patient (de manière médicamenteuse ou par des infiltrations sous contrôle de radiologues spécialisés) et de l'opérer si nécessaire. La clinique dispose également d'un accès scanner et IRM dans des délais très courts par le biais de convention de partenariat avec les établissements voisins, notamment avec la Clinique Lambert à La Garenne-Colombes (92) qui fait également partie du groupe Ramsay Générale de Santé.

Par ailleurs, pour les maux ne nécessitant pas de prise en charge chirurgicale, la Clinique La Montagne est équipée d'un tapis de marche Formetric 4D® qui permet de traiter les troubles posturaux de l'équilibre pouvant engendrer des douleurs chroniques telles que des lombalgies.



L'appareil envoie des rayons infra-rouge, sans aucun risque nocif, cela va permettre d'obtenir une cartographie précise de la colonne vertébrale et de donner une reconstitution exacte en 3D de la colonne vertébrale (constante de Turner-Smith) tandis que le patient marche ou court sur le tapis. Le système est équipé d'un plateau de marche qui enregistre les pressions statiques et dynamiques des deux pieds. Cela est un véritable atout pour évaluer l'origine d'un mal de dos et la pertinence de traitements. Grâce à cet équipement, nous pouvons ajuster nos stratégies thérapeutiques.

Thomas Craberou, posturologue à la Clinique La Montagne

Une équipe pluridisciplinaire alliant professionnels médicaux, chirurgicaux et paramédicaux