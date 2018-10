La maternité de l'Hôpital privé Drôme Ardèche fait la part belle aux papas depuis longtemps. Alors, quand Chantal Boudet, sage-femme responsable du service, a découvert le label « maternité, amie des papas* », elle a engagé les démarches pour son obtention. Ce label est la reconnaissance d'un projet de l'établissement qui favorise la présence du conjoint auprès de sa compagne, à toutes les étapes de la grossesse et de la naissance.

« L'implication du papa dès le tout début de la grossesse, sa présence à la naissance du bébé et pendant l'hospitalisation, l'aideront à trouver naturellement sa place lors du retour à domicile. Cette présence rassure aussi la maman dans les moments de fragilité » explique Chantal Boudet.

Cette approche favorisant la parentalité se manifeste concrètement dès la première consultation et pendant la préparation à l'accouchement, étapes auxquelles le papa est convié. Il peut ensuite assister à l'accouchement, voire même à une éventuelle césarienne. Un espace est aménagé pour faciliter les premiers instants d'intimité entre le nouveau-né et son papa et le peau à peau lui est proposé ainsi qu'à la maman. Pendant le séjour, le papa peut partager gratuitement la chambre de sa conjointe, participer aux soins quotidiens du bébé, circuler librement au sein de la maternité, dans le respect des règles de sécurité, d'intimité et de confidentialité du lieu.

« Le papa bénéficie par ailleurs de groupes de parole animés par un médecin et réservés aux futurs pères. C'est un moment de partage d'expériences et de réflexion sur les moyens de participer activement à l'accueil du nouveau-né » souligne Chantal Boudet. Les papas qui en expriment le désir peuvent également rencontrer une psychologue spécialisée en périnatalité.

« Il s'agit de remettre le noyau familial au centre de l'attention des professionnels sans jamais que cette démarche n'entre en conflit avec la sécurité des soins » ajoute Chantal Boudet.

Grâce à ce label, la maternité de l'Hôpital privé Drôme Ardèche souhaite faire connaître son engagement auprès de parents désireux d'être tous deux partie intégrante du projet de naissance.

* 'Maternité, amie des papas' est une marque déposée par les Hôpitaux de Saint-Maurice. La Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice est à l'initiative du label et de la charte 'Maternité, amie des papas'.