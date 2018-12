Ramsay Generale de Sante : Le TPN pour une cicatrisation facilitée à la Clinique du Bourget

La Clinique du Bourget a choisi de généraliser le Traitement des plaies par Pression Négative (TPN) pour traiter plus efficacement les plaies.

Le TPN est l'une des approches les plus innovantes dans le traitement des plaies selon Abdelkader Bakir, Responsable de l'unité de soins à la Clinique du Bourget.

Le TPN consiste à appliquer sur la plaie une pression aspirante dite 'négative' inférieure à la pression atmosphérique ambiante. Pour cela, un pansement spécialement réalisé est raccordé à une source de dépression et à un système de recueil des exsudats. Ce processus mécanique, non invasif et indolore, facilite le bourgeonnement ou formation de tissu de granulation qui permet une cicatrisation plus rapide.

Le TPN s'applique avec une efficacité reconnue sur de nombreux types de plaies. À la Clinique du Bourget, établissement de Soins de Suite et de Réadaptation, le TPN est en particulier utilisé sur toutes les plaies d'amputations afin de faciliter l'appareillage des patients, mais aussi sur les escarres, les ulcères de peau, les plaies diabétiques ou liées à des interventions chirurgicales.

La plupart des médecins de la Clinique du Bourget ainsi que toutes les nouvelles recrues, notamment infirmiers, sont formés à cette technique. Précurseur dans son utilisation, la Clinique du Bourget fait figure de référence auprès des grands hôpitaux régionaux au point que certains, tels que l'Hôpital Avicenne, lui confie des patients à traiter.