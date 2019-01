À la suite de l'invitation du Président Emmanuel Macron, le 10 décembre dernier, des entreprises françaises à verser une prime à leurs employés afin de soutenir leur pouvoir d'achat, le groupe Ramsay Générale de Santé, premier groupe pan européen de soins de proximité et d'hospitalisation privée, annonce le versement d'une prime exceptionnelle, dite 'prime Macron' à l'ensemble de ses salariés français dont la rémunération est inférieure à 40 000 € bruts.

Cette prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu, comme le prévoit la loi du 24 décembre 2018 'portant mesures d'urgences économiques et sociales', sera versée au plus tard le 31 mars 2019 et s'élèvera à :

250 € pour les salariés à temps complet dont la rémunération annuelle brute 2018 n'a pas dépassé 25 000 € ;

200 € pour les salariés à temps complet dont la rémunération annuelle brute 2018 était supérieure à 25 000 € et n'a pas excédé 40 000 €.