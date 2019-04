Ramsay Generale de Sante : Les 10 miles des baïnes, un running historique dans un cadre idyllique

Comme le veut la tradition, la course pédestre 'Les 10 miles des baïnes' est de nouveau organisée cette année à Capbreton le dimanche de Pâques. Il s'agit de la 17ème édition de cette manifestation sportive qui s'adresse à tous, petits et grands, et qui se produit dans un cadre magnifique, entre lac et mer.

Organisée pour la première fois en 2002 par des passionnés de running, la course pédestre 'Les 10 miles des baïnes' aura également lieu cette année, pour la dix-septième fois, sur le front de mer de Capbreton, le 21 avril. Le président de l'association organisatrice et aussi directeur général du CERS Capbreton, Yves Barbreau, souligne son caractère 'exceptionnel compte tenu du site idyllique qu'est le bord de mer'. Il insiste aussi sur 'le parcours plat qui convient à tout le monde', et sur 'l'ambiance festive qui règne tout le long du parcours'.

Ce sont donc 16 kms que les participants doivent parcourir dans un cadre exceptionnel. Les coureurs partiront du Centre Européen de Rééducation du Sportif (CERS) Capbreton, feront une boucle en bord de mer en passant par les quais du port de plaisance de Capbreton et les rives du lac marin d'Hossegor, pour revenir jusqu'au CERS Capbreton.

Cette course pour adultes est associée à deux courses enfants, qui seront répartis en fonction de leur âge (7-8 ans et 9-10 ans). 'L'occasion est ainsi donnée aux jeunes de découvrir un nouveau sport', se réjouit Yves Barbreau.

Ouvertes jusqu'au 20 avril, les inscriptions se font en ligne sur le site les10miles.fr.

'Si, après avoir couvert les coûts d'organisation, nous enregistrons des bénéfices, ils seront investis dans la préparation physique de nos athlètes pour les JO d'été de 2020 à Tokyo', indique Yves Barbeau. 'Et, ajoute-t-il, nous apporterons aussi notre soutien financier au projet CERS Sport Solidaire '.

