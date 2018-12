Ramsay Generale de Sante : Les joueuses de l'Olympique de Marseille se dépassent grâce à Ramsay Générale de Santé !

Le 23 octobre 2018, le staff de la Clinique Provence-Bourbonne a accueilli l'équipe de football féminine de l'Olympique de Marseille. Au programme, une série d'entraînements, et de tests de performance, qui a permis au Dr Claude Marble, médecin du sport et au Dr Jean Vincent Ramos, médecin spécialiste en médecine physique de faire un point précis sur la forme de chaque athlète.

La journée entière était consacrée à l'équipe de football féminine de l'Olympique de Marseille le 23 octobre dernier. Le but était de leur permettre de profiter du matériel d'exception proposé par le nouveau plateau de rééducation de la clinique, de la cryothérapie corps entier au tapis de marche en apesanteur dernière génération, et plus particulièrement du dispositif d'isocinétisme.

'Au programme, un échauffement à tour de rôle, avec notamment du vélo pendant trente minutes. Une fois bien échauffées, nous leur avons fait tester la machine. Après avoir été sanglées (travail des membres inférieurs), elles ont commencé le travail', explique Loïc Bancilhon, le Directeur de la Clinique Provence-Bourbonne. Le but de cette séance : établir un bilan précis de la forme musculaire permettant de quantifier les niveaux d'atteinte et l'origine (musculaires, ligamentaires ou tendineux) des éventuelles difficultés de chaque sportif. Un bilan qui a été partagé par le médecin rééducateur, le kinésithérapeute et l'équipe médicale et sportive de l'OM, pour chaque joueuse.

Le résultat ? À la sortie, chaque joueuse est repartie de la clinique avec un programme adapté par l'équipe médicale et le staff de l'OM. 'Nous les reverrons ensuite, pour comparer les statistiques, voir si elles ont progressé, si elles ont bien travaillé, et ainsi continuer à les accompagner', annonce le Dr Jean Vincent RAMOS. Une avancée considérable dans la préparation et le suivi des joueuses de l'Olympique de Marseille.