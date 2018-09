Ramsay Generale de Sante : Octobre Rose 2018

Avec 59 000 nouveaux cas détectés chaque année, le cancer du sein est à la fois le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Même si sa prise en charge s'est considérablement améliorée lors des dernières décennies, les traitements, à l'instar des chimiothérapies, peuvent entraîner des effets indésirables sur la peau et les ongles avec un impact sur la qualité de vie des patientes.

Dans ce contexte, Ramsay Générale de Santé s'est rapproché de La Roche-Posay pour proposer, durant tout le mois d'Octobre Rose, des ateliers d'onco-esthétique. À cette occasion, des socio-esthéticiennes prodigueront des soins des ongles avec l'installation en établissements de bars à ongles, mais aussi des conseils beauté, des soins du visage et un maquillage correcteur.

La prise en charge des effets indésirables dermatologiques inhérents à la chimiothérapie se doit d'être structurée et organisée, en s'appuyant sur des soins de support spécialisés efficaces et adaptés. C'est pourquoi nous nous sommes naturellement rapprochés de La Roche-Posay, qui collabore étroitement avec des dermatologues et des oncologues pour soulager les effets secondaires des traitements.

Dr Philippe Souchois, Directeur de la Cancérologie de Ramsay Générale de Santé

Lorsqu'on annonce le cancer à une patiente, ce sont toutes ses sphères psychologique, physique, sociale, familiale et professionnelle qui s'en trouvent bouleversées. Ainsi, la prise en charge du cancer ne s'arrête pas au traitement de la seule maladie. Notre but est d'améliorer la qualité de vie des patientes, parce que vaincre la maladie passe également par faire attention à son corps et à ses envies. L'onco-esthétique redonne de la confiance aux femmes atteintes d'un cancer du sein et peut les aider sur la voie de la guérison. Marion Alves De Oliveira, Directrice de Projet Oncologie chez La Roche-Posay

Cette année, 24 établissements du groupe Ramsay Générale de Santé accueilleront des ateliers d'onco-esthétique organisés avec La Roche Posay tout au long du mois d'octobre.

Cette année,

En Hauts de France :



Institut de cancérologie de l'Artois, à l'Hôpital privé Arras Les Bonnettes à Arras (62) : mardi 2 octobre (9H30 - 16H30)

Institut de cancérologie Lille Métropole, à Hôpital privé La Louvière à Lille (59) : jeudi 4 octobre (9H30 - 16H30)

Clinique La Victoire à Tourcoing (59) : jeudi 4 octobre (9H30 - 16H30)

Institut du sein Nord Artois, à la Clinique Saint-Amé à Lambres-Lez-Douai (59) : mardi 16 octobre (9H30 - 16H30)

Hôpital privé Le Bois à Lille (59) : mardi 16 octobre (10H - 16H30)

Institut de cancérologie Lille Métropole, à l'Hôpital privé de Villeneuve d'Ascq (59) : jeudi 25 octobre (9H30 - 16H30)

En Île de France :



Clinique Lambert à La Garenne Colombes (92) : mercredi 3 octobre (14H00 - 16H00)

Institut de Radiothérapie de Hautes Énergies à Bobigny (93) : mardi 9 octobre (10H00 - 16H00)

Institut de cancérologie Paris Sud, Hôpital privé Jacques Cartier à Massy (91) : jeudi 11 octobre (13H30 - 15H30)

Hôpital privé du Vert-Galant au Tremblay-en-France (93) : lundi 15 octobre (10H - 16H00)

Institut du sein Paris Est à l'Hôpital privé Paul d'Egine à Champigny-sur-Marne (94) : mardi 16 octobre (9H30 - 16H30)

Hôpital privé de l'Ouest Parisien à Trappes (78) : mardi 16 octobre (9H30 - 16H30)

Institut de cancérologie des Peupliers dans le 13ème arrondissement de Paris : mercredi 17 octobre (9H30 - 16H30)

Hôpital privé Claude Galien à Quincy-Sous-Sénart (91) : mercredi 17 octobre (9H30 - 16H30)

Institut de cancérologie Paris Sud, Hôpital privé d'Antony (92) : jeudi 18 octobre (10H30 - 16H)

Hôpital privé de Seine Saint-Denis (93) : jeudi 18 octobre (9H30 - 16H30)

En Auvergne-Rhône-Alpes :



Institut de cancérologie Jean Mermoz à Lyon (69) : mardi 2 octobre (9H30 - 16H30)

Hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne (42) : mardi 9 octobre (9H30 - 16H30)

Hôpital privé Pays de Savoie à Annemasse (73) : jeudi 11 octobre (9H30 - 14H)

Institut du sein Drôme Ardèche - jeudi 11 octobre (10H - 12H) à la Clinique Générale à Valence (26) et à partir de 15H30 à la Clinique Pasteur à Guilherand-Granges (07)

En Provence Alpes Côte d'Azur :



Institut de cancérologie Marseille Provence à l'Hôpital privé Clairval à Marseille (13) : le jeudi 11 octobre (10H - 16H).



En Normandie :



Institut du sein de l'Hôpital privé de l'Estuaire au Havre (76) : mardi 23 octobre (9H30 - 16H30)



La cancérologie au sein du groupe Ramsay Générale de Santé