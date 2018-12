Ramsay Generale de Sante : Ouverture de la Clinique Le Gouz, 1er établissement dédié à la prise en charge psychiatrique des professionnels de santé

64 % des médecins disent souffrir ou avoir souffert d'un burn out, et 100 % déclarent ressentir un épuisement moral et/ou physique. Le mal-être des professionnels de santé représente aujourd'hui un véritable enjeu en matière de santé publique, car il peut affecter la sécurité et la qualité des soins prodigués. En tant qu'acteur majeur de l'hospitalisation privée en France, il est de notre responsabilité de prendre en charge le mal-être du personnel médical quel qu'il soit. Nous avons ainsi initié un projet pour prévenir, aider et prendre en charge les personnes en souffrance dans un lieu dédié et adapté à ces enjeux spécifiques.

Odile Agopian, Directrice de la Santé Mentale chez Ramsay Générale de Santé

La Clinique Le Gouz : 1er établissement dédié aux professionnels de santé



Selon l'association Soins aux Professionnels en Santé (SPS), 80 % des professionnels de santé préféreraient aller dans une structure dédiée pour eux, éloignée de leur lieu d'exercice pour leur prise en charge lorsque qu'ils se trouvent en situation de souffrance2. C'est pourquoi Ramsay Générale de Santé a souhaité proposer une clinique exclusivement dédiée aux professionnels de santé (quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent) ayant besoin d'une prise en charge en hospitalisation, en temps plein ou à temps partiel de jour.



Dans le domaine des soins psychiatriques, les professionnels se retrouvent souvent confrontés à une forme de stigmatisation et de culpabilisation à l'idée d'être renvoyés eux-mêmes à une situation de faiblesse. Il leur est difficile de s'adresser à des établissements fréquentés par des confrères qu'ils connaissent, voire par leurs patients eux-mêmes. C'est pourquoi il était important, alors que cela n'existait pas en France, d'imaginer une structure qui leur soit exclusivement consacrée.

Docteur Thierry Javelot, psychiatre à la clinique Le Gouz

Dans cette optique, la Clinique Le Gouz privilégie l'éloignement géographique et le respect de l'anonymat, afin de permettre aux patients une prise en charge efficace. Toutes les pathologies relevant de la souffrance psychique sont traitées, au sein desquelles quatre situations particulièrement fréquentes :

L'épuisement professionnel ou burn out ;

ou burn out ; La prévention de la crise suicidaire , car le risque suicidaire est au moins deux fois supérieur à celui de la population générale chez les professionnels de santé ;

, car le risque suicidaire est au moins deux fois supérieur à celui de la population générale chez les professionnels de santé ; Les addictions , fréquentes chez les professionnels de santé, avec certaines spécificités, comme la consommation d'opiacés ou de benzodiazépines, avec facilité d'accès à ces produits ;

, fréquentes chez les professionnels de santé, avec certaines spécificités, comme la consommation d'opiacés ou de benzodiazépines, avec facilité d'accès à ces produits ; Les troubles de l'humeur, en particulier les épisodes dépressifs résistants ou récurrents, ainsi que les troubles bipolaires.



L'établissement, soutenu par l'

ARS Bourgogne Franche-Comté

, bénéficie de 40 lits d'hospitalisation complète et d'une autorisation de 10 places en hôpital de jour. La Clinique regroupe une équipe de 28 personnes (infirmiers, psychiatres, aides-soignants, professeur d'activité physique adaptée) formées à la prise en charge de l'épuisement professionnel.

Afin d'accompagner au mieux les patients pendant leur séjour, la Clinique Le Gouz propose également des chambres particulières, un espace de relaxation avec un lit de flottaison, un gymnase, des salles d'activités ainsi qu'un espace dédié à la restauration. Des activités de plein air sont organisées au sein d'un parc arboré disposant d'un parcours de marche.

Une coopération avec les différents ordres des professionnels de santé a été initiée, afin d'optimiser le dispositif de dépistage et d'orientation.

