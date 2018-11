Ramsay Generale de Sante : Parlez-vous le peul* ?

Nos établissements disposent de listes de membres du personnel parlant une ou plusieurs langues étrangères (arabe, perse, polonais, suédois, japonais, laotien, arménien, croate…), dialectes (bambara, agni, baole…) ou langue des signes. Ces personnes sont volontaires pour aider les patients qui maîtrisent mal la langue française ou sont malentendants et souhaitent être assistés.

Accueillir tous les patients sans aucune distinction est l'un des objectifs du Groupe Ramsay Générale de Santé. En Seine-Saint-Denis, la proportion de patients non francophones a conduit l'Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis à organiser leur accompagnement par des professionnels de santé parlant leur langue.

Le planning et les coordonnées des professionnels de santé locuteurs sont disponibles en permanence en cas de besoin du personnel administratif, des soignants et des praticiens. Au total, ce sont plus de 26 langues qui peuvent être parlées dont le bambara, le peul, plusieurs créoles, le berbère, le camoria, l'ingala…

Le patient est doublement rassuré d'avoir affaire à un professionnel de santé parlant sa langue : les informations concernant sa santé sont parfaitement comprises et le secret professionnel est préservé.

Ce service permet une compréhension mutuelle entre patients et professionnels de santé qui est essentielle à l'expression des besoins des patients. En évitant malentendus et retards, il assure une meilleure qualité de prise en charge.

* Dialecte africain.