Ramsay Generale de Sante : Raphaël Bouchard nommé Directeur de l’Hôpital privé Saint-Martin à Caen (14) et Directeur du pôle Caen

Raphaël Bouchard, 44 ans, Directeur du pôle Caen et Directeur de l'Hôpital privé Saint-Martin (14)



sous la responsabilité de Damien Michon, Directeur des OpérationsDiplômé de l'Institut d'Études Politiques (IEP) Paris puis de l'École Nationale de Santé Publique, Raphaël Bouchard commence sa carrière dans le secteur de la santé en 2002 comme Directeur des Ressources Humaines et des Finances du Groupe Hospitalier René Muret-Bigottini (AP-HP - Sevran).

En 2005, il devient Directeur des services économiques, de la logistique et de la clientèle de l'Hôpital Ambroise Paré à Paris. En 2007, il intègre la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des Soins (DHOS) en tant que chargé de mission, et de 2009 à 2015, il occupe la fonction de Directeur Général du CH de Saint-Yrieix (87).

Depuis juillet 2015, il était Directeur Général de la direction commune des hôpitaux du sud de la Gironde qui regroupe 5 établissements sanitaires et médicaux sociaux, dont le CH de Cadillac (33).

Raphaël Bouchard est nommé Directeur de l'Hôpital privé Saint-Martin et Directeur du pôle Caen le 1er octobre 2018.