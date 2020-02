Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ramsay Santé a publié mercredi soir ses résultats du premier semestre 2019/2020 (clos fin décembre). Ainsi, le groupe de cliniques et d'hôpitaux a dévoilé un résultat net (part du groupe) à l’équilibre sur la période. Lors du premier semestre 2018-2019, il en était de même. Ramsay précise que le résultat net est positif à 11,4 millions d’euros hors incidence IFRS 16.De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à 272,8 millions d'euros (+121,7% sur un an). L'application de la nouvelle norme IFRS 16 au 1er juillet dernier améliore l'EBE de 99,2 millions d'euros.Quant au chiffre d'affaires, il a progressé de 44,4% à 1,93 milliard d'euros. Corrigé des variations de périmètre et des effets de change, le chiffre d'affaires affiche une hausse de 3%.Dans son communiqué, Ramsay Santé fait part d'un " processus d'intégration de Capio très avancé ", ainsi que de " perspectives financières et stratégiques au-delà des attentes ".