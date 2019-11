Ramsay Generale de Sante : Santé lance le premier projet national "Article 51" incluant des patients

Le 10 octobre dernier, Ramsay Santé inaugurait l'EMNO, dans le cadre du 1er projet national 'Article 51' incluant des patients.

L'Espace Médical Nutrition et Obésité (EMNO) de la maison médicale de Valmy à Dijon, fondé par le Docteur Cyril Gauthier, médecin nutritionniste au sein du groupe Ramsay Santé, fait figure de précurseur.

Cette structure spécialisée dans le traitement du surpoids, de l'obésité et des troubles du comportement alimentaire propose aux patients d'accéder aux compétences d'une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmier, diététicienne, psychologue, etc) et de proposer aux patients un parcours de soins global sans hospitalisation lourde.

Soutenu par l'ARS Bourgogne Franche Comté et l'Assurance Maladie, ce projet vise à améliorer la qualité de la prise en charge via une nouvelle organisation et un nouveau mode financement : au forfait, et non plus à l'acte.

L'Espace Médical Nutrition et Obésité est la première expérimentation 'Article 51 nutrition et obésité' incluant des patients en France sur plus de 400 projets.

Ce projet est réalisé en partenariat entre le groupe Ramsay Santé (via l'Hôpital privé Dijon Bourgogne et la Clinique du Chalonnais) et plusieurs acteurs de santé locaux, tels que le CSO-CHU Dijon, des professionnels de santé, des associations de patients et d'autres structures de soins.

Les bénéfices attendus se mesureront notamment en termes d'amélioration de la qualité de vie des patients, de diminution des hospitalisations et de recul de l'obésité sévère dans la région.

L'EMNO présenté par le Dr Cyril Gauthier

L'article 51 qu'est-ce que c'est ?

Dans le cadre de la réforme de l'organisation et du financement de notre système de santé, l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale propose un dispositif permettant d'expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits, 'dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer le parcours des patients, l'efficience du système de santé, l'accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des produits de santé.'

Source : solidarites-sante.gouv.fr