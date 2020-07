Ramsay Generale de Sante : Santé lance un site dédié à l'accompagnement psychologique des soignants

Odile Agopian, Directrice des Opérations et du Développement de la Santé Mentale au sein de Ramsay Santé

Dr Magali Briane, psychiatre à la Clinique Mon Repos à Écully (69)

Une expertise psychologique pointue (tous les psychiatres qui ont contribué au site sont des professionnels de santé exerçant au sein de cliniques de santé mentale du groupe) ;

Un accompagnement complet Le site 'Avec Vous' oriente les soignants en souffrance psychologique en fonction de leurs besoins et de leurs problématiques. Plusieurs niveaux de lecture sont ainsi proposés aux visiteurs : De l'information santé

Le site, pensé dans un but pédagogique, a vocation à informer sur les impacts psychologiques d'une crise sanitaire et sur la forte surcharge émotionnelle que celle-ci peut engendrer, afin de normaliser ce que le soignant peut ressentir. Des conseils et exercices pour prendre soin de soi

'Avec Vous' propose aux soignants des conseils et exercices simples (méditation, stretching, relaxation, sophrologie, etc.) à effectuer au travail ou à domicile pour faire face aux situations de stress. Un test pour évaluer son niveau de détresse psychologique

Pour aller plus loin, les professionnels de santé ont la possibilité de remplir un questionnaire dans le but de d'évaluer leur situation en quelques minutes. À l'issue de ce test, les soignants qui en ont besoin, sont dirigés vers une cellule d'écoute psychologique ou incités à prendre contact avec leur médecin référent. Les contacts avec la cellule d'écoute se font par mail en toute confidentialité et les soignants peuvent être redirigés vers des consultations spécialisées au plus proche de leur lieu de domicile.

Face à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les professionnels de santé ont été confrontés à une situation inédite et particulièrement difficile d'un point de vue psychologique (fatigue, stress, anxiété, insomnies, angoisses, dépression, etc.).Afin de prévenir tout risque de stress post-traumatique chez les soignants dans les mois à venir, la Direction de la Santé Mentale du Groupe Ramsay Santé a créé un groupe de réflexion composé de professionnels des Cliniques Mon Repos (69), Le Gouz (71) et Saint Barnabé (13) pour trouver un moyen de soutenir et d'accompagner les professionnels de santé en détresse psychologique. Le site AvecVous a rapidement été élaboré par ce groupe de travail.C'est maintenant, alors que la phase post-épidémique s'installe peu à peu dans les établissements de santé, que la souffrance psychologique risque de se manifester, d'autant plus que certains soignants ont dû appréhender un rapport à la mort auquel ils n'étaient pas forcément préparés. Notre objectif est d'encourager les professionnels de santé à ne pas rester isolés dans la gestion de leurs émotions. Via le site 'Avec Vous', nous mettons à leur disposition un accompagnement pour surmonter les épreuves vécues durant la crise Covid.Le site ' Avec Vous ' se veut un outil rapide, accessible et simple d'utilisation. Il repose sur un cahier des charges très strict bâti autour de 3 axes :